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Парашютисты

Экипировка парашютистов Fulger: как она выглядит и сколько весит - видео

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200603/30448959/ekipirovka-parashyutistov-fulger-kak-ona-vyglyadit-i-skolko-vesit---video.html

Экипировка одного солдата из спецподразделения может весить до 45,6 килограммов. Как молдавские военные справляются с физическими нагрузками, смотрите на видео.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Министерство обороны опубликовало видео-презентацию экипировки военнослужащих батальона специального назначения Fulger Национальной армии Молдовы.

Вот элементы снаряжения одного десантника и сколько они весят: униформа – 0,8 килограмма, ботинки– 1,7 килограмма, основной парашют – 11,9 килограммов, запасной парашют – 0,7 килограмма, рюкзак – 16,2 килограмма, оружие в чехле – 6,1 килограмма, каска – 2,4 килограммов, – 0,1 килограммов. Итого 45,6 килограммов.

Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger
© Video : Youtube / MDNationalArmy
Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger

Ранее в министерстве показали экипировку саперов, которая весит 57,3 килограммов, а у военнослужащих миротворческих подразделений – 20,2 килограммов.

В зависимости от вида оружия или выполняемой операции, все это снаряжение может быть еще тяжелее, даже превышать массу тела человека.

Ранее военнослужащие батальона  Fulger провели учения по высадке с парашютом в авиационном полку Decebal в Маркулештах.

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За маневрами следили Министр обороны Александр Пынзарь и командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

По словам командира батальона подполковника Иона Ожога, прыжки осуществлялись с высоты 350 метров с самолета Ан-2.

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