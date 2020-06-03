Эхо ЧП: криминогенная ситуация в Молдове идет на спад

До июня текущего года наиболее существенное сокращение количества преступлений было зафиксировано в столице, однако в ряде молдавских регионов были отмечена обратная тенденция.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. За первые 5 месяцев текущего года общее количество преступлений сократилось более чем на 15 процентов, по сравнению с 2019-м, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).

В ведомстве отметили, что работа ГИП в первые 5 месяцев была ориентирована на реализацию базовых задач полиции: предотвращение и раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка, профилактика ДТП.

На национальном уровне количество преступлений сократилось на 15,4%, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Таким образом, по данным полиции, уровень чрезвычайно тяжких преступлений сократился на 32,9%, особо тяжких на 20,9%, тяжких на 19,2%, средней тяжести на 18,3 %, а легких на 7,5%. Вместе с тем, зафиксирован незначительный рост случаев угона автомобилей — на 5,92 %.

Географически наибольший спад зафиксирован в Кишиневе — на 29,2%. Однако обратная тенденция отмечена в районах Единцы, Сынджерей, Ниспорены, Резина, Каушаны, Леова и Вулканешты.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что сотрудники ГИП участвовали в мероприятиях по предотвращению и борьбы с распространением коронавируса.

В марте текущего года в Молдове был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией. Он продлился два месяца и предусматривал многочисленные ограничения, которые распространялись на жителей все страны. Ему на смену был объявлен режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, который также распространяется на всю территорию страны.

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