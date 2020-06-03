Как отмена двух норм УПК скажется на уголовном процессе: мнение адвоката

Юридические неточности могут негативно отразиться на личной свободе и неприкосновенности лица, напомнил адвокат Иван Черга, комментируя отмену некоторых норм УПК.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Фактическая отмена Конституционным судом нескольких норм Уголовно-процессуального кодекса вернула УПК в конституционное русло. Об этом для Sputnik Молдова заявил адвокат Иван Черга.

"Эти нормы давно должны были быть аннулированы. Их даже принимать не следовало", - сообщил Черга.

Адвокат подчеркнул, что ст. 191 (2) и 192 (2) УПК является проблемными, поскольку из них вытекает, что для помещения лица под предварительный арест одних только подозрений мало.

"Мы же всегда говорим о том, что необходимы доказательства того, что на свободе человек может совершить другое преступление. Одних оснований, упомянутых в законодательстве для ограничения свободы субъекта, недостаточно", - сообщил он.

Адвокат приветствовал решение Конституционного суда, хоть и отметил, что оно является несколько запоздалым.

"Запрет на перевод под судебный контроль, предусмотренный соответствующими нормами, основанный лишь на чьих-то подозрениях, просто не может быть конституционным", - заключил Черга.

В конце мая Конституционный суд фактически аннулировал положения ст. 191 (2) и 192 (2) УПК. Нормы предусматривали, что освобождение под судебный контроль или под залог не предоставляются следующей категории подсудимых и подозреваемых: "тем, у кого есть непогашенные судимости за совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, либо имеются сведения о том, что лица могут совершить другое преступление, либо попытаются оказать воздействие на свидетелей, или уничтожить доказательства, или скрыться".

Конституционный суд указал в постановлении, что основания для помещения под судебный контроль по-разному регламентируются двумя правовыми нормами. Эта непоследовательность, в свою очередь, рождает юридические неточности, которые могут негативно отразиться на личной свободе и неприкосновенности лица.

"В отсутствие ясных критериев и условий применения превентивных мер, а также временного освобождения под судебный контроль, закон не предоставляет лицу достаточной защиты от произвольного вмешательства", - утверждают судьи.

Таким образом, КС счел, что оспоренные нормы не отвечают критериям качества закона и противоречат Конституции в части, гарантирующей права гражданам на свободу и личную неприкосновенность, и обязывающей государство обеспечить право каждого человека на знание своих прав и обязанностей.

С провозглашением суда соответствующие нормы фактически перестали действовать. Далее парламенту предстоит привести уголовное законодательство в соответствие с постановлением суда.

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