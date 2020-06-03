Водитель, пытавшийся ввезти в Молдову более 1,5 миллиона евро, пойдет по суд

Прокуроры направили в суд дело водителя, который 18 апреля 2020 года пытался провести в страну более полутора миллионов евро. Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, то расследование продолжается.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд дело водителя грузовика, который пытался незаконно ввести в страну 18 апреля 2020 года деньги на сумму свыше 1,5 миллионов евро. Об этом сообщили пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, речь идет о 36-летнем жителе Кишинева. Его обвиняют в попытке контрабанды через КПП Леушены. Прокуроры направили дело на рассмотрение в центральный офис Хынчештского суда.

"Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, уголовное дело было раскрыто в отдельной процедуре, а расследование продолжается совместно с таможенной службой", - говорится в сообщении ведомства.

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Помимо суммы незадекларированных денег, обвиняемый не заявил о других перевозимых товарах, а именно техническом оборудовании, используемом при резке бумаги и картона, так что общая сумма попытки контрабанды, к которой добавляется сам грузовик, превышает 650 тысяч евро.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет, в том числе с конфискацией имущества в пользу государства.

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