12:47 03 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.50
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Молоток судьи

Водитель, пытавшийся ввезти в Молдову более 1,5 миллиона евро, пойдет по суд

© AP Photo / Charlie Neibergall
В Молдове
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200603/30462819/voditel-pytavshiysya-vvesti-v-moldovu-bolee-15-millionov-evro-poydet-po-sud.html

Прокуроры направили в суд дело водителя, который 18 апреля 2020 года пытался провести в страну более полутора миллионов евро. Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, то расследование продолжается.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд дело водителя грузовика, который пытался незаконно ввести в страну 18 апреля 2020 года деньги на сумму свыше 1,5 миллионов евро. Об этом сообщили пресс-службе Генпрокуратуры.

Контрабанда.
© Photo : Facebook / Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
В Молдове намерены ужесточить наказание за контрабанду

По данным следствия, речь идет о 36-летнем жителе Кишинева. Его обвиняют в попытке контрабанды через КПП Леушены. Прокуроры направили дело на рассмотрение в центральный офис Хынчештского суда.

"Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, уголовное дело было раскрыто в отдельной процедуре, а расследование продолжается совместно с таможенной службой", - говорится в сообщении ведомства.

Появились новые детали дела о контрабанде 1,5 миллиона евро в грузовике>>>

Помимо суммы незадекларированных денег, обвиняемый не заявил о других перевозимых товарах, а именно техническом оборудовании, используемом при резке бумаги и картона, так что общая сумма попытки контрабанды, к которой добавляется сам грузовик, превышает 650 тысяч евро.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет, в том числе с конфискацией имущества в пользу государства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прокурорский вопрос: точки над "i" расставил Конституционный суд
В Молдове проверят декларации об имуществе депутатов, судей и чиновников
ВСМ возглавил судья Апелляционной палаты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аллеи парка нуждаются в ремонте.
Прогулки по этому парку Кишинева могут быть небезопасными - фото
Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями
Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться