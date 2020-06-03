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Вручение лота книг библиотеке им. М. Ломоносова

День русского языка в Молдове: РЦНК передал партию книг библиотеке Ломоносова

© Sputnik / Александр Суру
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200603/30465409/den-russkogo-yazyka-v-moldove-rtsnk-peredal-lot-knig-biblioteke-im-lomonosova.html

Представительство Россотрудничества в Молдове дало старт мероприятиям, посвященным 221-й годовщине рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Российское федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) передало в дар кишиневской библиотеке им. М.Ломоносова коллекцию книг. Торжественное вручение подарка состоялось в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в среду.

"В этот день, мы даем старт мероприятиям, приуроченным ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка в Молдове", - заявил руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

Он сообщил, что список изданий был сформирован на основе заявок читателей столичной библиотеки. Книги были приобретёны в Кишиневе, это наиболее востребованная русская литература. 

Вручение лота книг библиотеке им. М. Ломоносова
© Sputnik / Александр Суру
Передача русской литературы кишиневской библиотеке им. М.Ломоносова.

"Сейчас в библиотеке, благодаря местным властям, проходит ремонт. Мы все ждем, что к сентябрю она откроется в новом, преображенном виде и все любители почитать, смогут там не только взять книгу, но и принять участие в многочисленных культурных мероприятиях", - отметил Давыдов. 

Директор библиотеки Маргарита Щелчкова, в свою очередь, поблагодарила за преподнесенный дар и подчеркнула, что он является уникальным и долгожданным. Она добавила, что библиотека сотрудничает с Российским центром науки и культуры более 10 лет. За этот период РЦНК сделал много подарков, но этот оказался особенным, поскольку он был собран с учетом пожеланий читателей.

"Мы очень рады тому, что после окончания ремонта, мы сможем преподнести его нашим посетителям", - сообщила Щелчкова.

Вместе с тем, по словам Давыдова, еще несколько партий книг будут переданы школе и библиотеке в Чадыр-Лунге, детским садам Дрокиевского района, а также библиотеке в Тирасполе. В каждую коллекцию вошли около ста экземпляров книг.

Мероприятия посвященные русскому языку продолжатся в Молдове до 20 сентября — дня, когда Пушкин прибыл в Бессарабскую губернию. 

Международный День русского языка был учрежден ООН в 2010 году. Он ежегодно отмечается 6 июня в день рождения русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. 

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