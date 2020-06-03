"Обналичка" и финансирование терроризма: что намерены противопоставить власти

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) представила правительству на утверждение проект Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также план действий к ней на 2020 - 2024 года.

В аргументации к документу, который был опубликован на сайте правительства, авторы утверждают, что потоки незаконных денежных средств представляют угрозу стабильности и репутации финансового сектора, а терроризм и вовсе может пошатнуть основы молдавского общества.

"Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма требует консолидации усилий на национальном и международном уровне", - гласит текст документа.

Вместе с тем, срок действия предыдущей национальной стратегии завершилась в 2017 году. Хотя с тех пор была предпринята серия законодательных и институциональных мер, эта область требует консолидации усилий для улучшения процесса внедрения инструментов и улучшения кооперации между профильными ведомствами.

Из документа следует, что среднесрочная цель проекта - развитие транспарентной и предсказуемой финансовой системы. Вместе с тем, стратегия должна увеличить доверие к властям со стороны общества.

Для решения этих задач предусмотрен целый ряд краткосрочных и среднесрочных мер. Авторы стратегии предлагают, разработать механизм обязательной регистрации изменений в руководстве неправительственных организаций. Это обусловлено тем, что НПО могут быть использованы как для отмывания денег, так и для финансирования терроризма. Вместе с этим власти должны изучить сектор НПО и выявить наиболее уязвимые их разновидности, которые могут быть использованы при совершении соответствующих видов преступлений.

Документ, также включает необходимость проведения регулярного анализа степени, в которой зарегистрированные в Молдове юрлица могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Авторы утверждают, что текущее правовое поле должно быть пересмотрено в соответствии с международными стандартами для улучшения качества уголовного преследования и следствия по этому виду преступлений. В то же время разработчики утверждают, что сама по себе стратегия содержит план действий на среднесрочный период, но некоторые события могут оказаться совершенно непредсказуемыми, например, случаи отмывания денег, вскрывающие системные пробелы.

"В этом случае, последует необходимость изменения подхода к планированию политик и приоритизация отдельных меры. Также следует регулярно отслеживать и приводить в соответствие с международными стандартами правовое поле и, по необходимости, институциональное", - гласит текст документа.

СПОБД не указывает стоимость внедрения стратегии. Согласно норме, каждое профильное ведомство, ответственное за выполнение плана действий, будет самостоятельно определять источник финансирования и планировать расходы в соответствии с нуждами.

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