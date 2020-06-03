20:17 03 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.50
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Генеральный инспекторат полиции.

Полиция проводит проверку инцидента с задержанием пенсионерки в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
132 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200603/30469308/gip-provodit-proverku-intsidenta-s-pensionerkoy-torgovavshey-na-ulitse.html

Служебное расследование определит, прослеживаются ли в действиях блюстителя порядка элементы превышения должностных полномочий.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции проводит проверку по факту силового задержания правоохранителем пенсионерки в столице, сообщили в ведомстве.

В ГИП рассказали, что в среду утром жители дома, расположенного на Московском проспекте, уведомили Инспекторат полиции сектора Рышкановка о том, что группа пенсионерок незаконно торгует на столичной улице.

Прибыв на место, экипаж полиции констатировал, что 5 человек продавали на тротуаре овощи, выращенные в домашнем хозяйстве. Они все выказали восприимчивость к призыву правоохранителей перенести торговлю на авторизированный рынок, который находился в ста метрах от них. 

"Однако, одна из женщин категорически отказалась подчиниться требованиям полиции, несколько раз сообщив ошибочные личные данные", - сообщили в ГИП. 

В результате, торговку обязали пройти вместе с ними в полицейский участок для оформления протокола о правонарушении, но она наотрез отказалась.

В ГИП сообщили, что последовавшие затем действия полицейского будут изучены в рамках служебного расследования на предмет превышения должностных полномочий.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а также степень корректности поведения правоохранителя. ГИП не потерпит подобного поведения со стороны своих сотрудников по отношению к гражданам страны, даже если они нарушили закон", - сообщили в полиции.

В итоге, если расследование подтвердит, что в действиях сотрудника полиции содержатся элементы превышения должностных полномочий, он будет привлечен к ответственности. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полиция задержала 70 человек, находившихся в розыске
В полиции сообщили, что было в сумке, найденной у здания посольства России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сикстинская капелла, Ватикан.
Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться