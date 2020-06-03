Полиция проводит проверку инцидента с задержанием пенсионерки в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции проводит проверку по факту силового задержания правоохранителем пенсионерки в столице, сообщили в ведомстве.

В ГИП рассказали, что в среду утром жители дома, расположенного на Московском проспекте, уведомили Инспекторат полиции сектора Рышкановка о том, что группа пенсионерок незаконно торгует на столичной улице.

Прибыв на место, экипаж полиции констатировал, что 5 человек продавали на тротуаре овощи, выращенные в домашнем хозяйстве. Они все выказали восприимчивость к призыву правоохранителей перенести торговлю на авторизированный рынок, который находился в ста метрах от них.

"Однако, одна из женщин категорически отказалась подчиниться требованиям полиции, несколько раз сообщив ошибочные личные данные", - сообщили в ГИП.

В результате, торговку обязали пройти вместе с ними в полицейский участок для оформления протокола о правонарушении, но она наотрез отказалась.

В ГИП сообщили, что последовавшие затем действия полицейского будут изучены в рамках служебного расследования на предмет превышения должностных полномочий.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а также степень корректности поведения правоохранителя. ГИП не потерпит подобного поведения со стороны своих сотрудников по отношению к гражданам страны, даже если они нарушили закон", - сообщили в полиции.

В итоге, если расследование подтвердит, что в действиях сотрудника полиции содержатся элементы превышения должностных полномочий, он будет привлечен к ответственности.

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