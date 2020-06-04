Изнасилование в Тараклии: дело передано в суд

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью направила в суд уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней в Тараклийском районе. Об этом сообщили пресс-службе Генпрокуратуры в четверг.

Троим подозреваемым предъявлены обвинения по статьям об "изнасиловании" и "удовлетворении половой страсти в извращенных формах". В этом случае Уголовный кодекс предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Преступление произошло в середине марта этого года. По данным прокуратуры, подростки заманили жертву и после совместного употребления алкоголя, надругались над ней.

По данному факту Тараклийский инспекторат полиции совместно с районной прокуратурой возбудили уголовное дело. Затем, 25 марта, оно было переведено в совместное производство главного управления уголовного преследования ГИП и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.

В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело находится в производстве Тараклийского суда.

К настоящему моменту подозреваемые содержатся под предварительным арестом.

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