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Изнасилование в Тараклии: дело передано в суд

© CC0 / Pixabay / PDPhotos
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200604/30477930/iznasilovanie-v-taraklii-delo-peredano-v-sud.html

Несовершеннолетним подозреваемым предъявлены обвинения по двум статьям, предусматривающим серьезные сроки заключения.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью направила в суд уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней в Тараклийском районе. Об этом сообщили пресс-службе Генпрокуратуры в четверг.

Троим подозреваемым предъявлены обвинения по статьям об "изнасиловании" и "удовлетворении половой страсти в извращенных формах". В этом случае Уголовный кодекс предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Преступление произошло в середине марта этого года. По данным прокуратуры, подростки заманили жертву и после совместного употребления алкоголя, надругались над ней. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Громкое дело об изнасиловании школьницы в Тараклии передано в Кишинев

По данному факту Тараклийский инспекторат полиции совместно с районной прокуратурой возбудили уголовное дело. Затем, 25 марта, оно было переведено в совместное производство главного управления уголовного преследования ГИП и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.

В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело находится в производстве Тараклийского суда.

К настоящему моменту подозреваемые содержатся под предварительным арестом.

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