Депутаты скорректируют норму, предусматривающую право судов обращаться в КС

Поправки к Кодексу о конституционной юрисдикции, вместе с сопутствующими изменениями к действующему законодательству, к настоящему моменту находятся на этапе второго чтения в парламенте.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Депутаты намерены дополнить законопроект о внесении поправок к действующим правовым регламентациям, которые предусматривают право судебных инстанций обращаться в Конституционный суд.

Законопроект в своей изначальной редакции предполагал внесение поправок в Кодекс о конституционной юрисдикции, законам о КС, ВСП и ВСМ, а также в Уголовно-процессуальный кодекс.

Изменения были необходимы для того, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с решением Конституционного суда, которое предусматривает право судебных инстанций всех уровней и Высшего совета магистратуры на обращение в орган конституционной юрисдикции.

Предложение было утверждено парламентом в первом чтении, однако ко второму депутаты приняли решение скорректировать норму.

"Изменения предусматривают, в частности, что Высший совет магистратуры сможет в обратиться Конституционный суд только по вопросу о нормативных актах, которые касаются судебной системы", - гласит текст пояснительной записки.

Кроме того, ожидается, что ко второму чтению будут предложены поправки и к Уголовно-процессуальному кодексу. Они, в частности, предусматривают, что при подачи заявления об исключительном случае неконституционности судебное разбирательство откладывается до решения КС.

В 2016 году Конституционный суд своим постановлением обязал инстанции всех уровней обращаться в суд, если конституционность законов, которые подлежат применению при разрешении судебных процессов, вызывает сомнения.

При этом в постановлении особо подчеркнуто, что судебные инстанции не вправе высказываться по существу запроса или конституционности оспариваемых положений. Они должны ограничиться проверкой соблюдения требований к обращению.

На протяжении последних трех лет суды де-факто пользовались этим правом. Однако это провоцировало юридическую коллизию между постановлением и Законом о конституционной юрисдикции. В текущей редакции закона строго прописаны субъекты, которые обладают полномочиями на обращение. Это президент, кабмин, Минюст, Высшая судебная палата, генпрокурор, депутаты и Народное собрание Гагаузии.

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