За сутки в Молдову прибыли более трех тысяч человек

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 6 372 человека, из них 3508 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.
На молдавских КПП были обследованы 6372 человека, а прибывшими в республику заполнены 3508 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.
Не обошлось на молдавской границе и без нарушений. Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы, два эпизода несоблюдения таможенного режима и режима КПП, фальсифицированные документы и т.д. Еще в одном случае водитель пролонгировал правила пользования виньеткой.
Наопмним, что Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение возобновить регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы. В Молдове авиасообщение было полностью приостановлено 17 марта из-за пандемии.
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