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Румыния контрольно пропускной пункт

За сутки в Молдову прибыли более трех тысяч человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30495433/za-sutki-v-Moldovu-pribyli-bolee-trekh-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые пересекли молдавскую границу, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 6 372 человека, из них 3508 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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Больше всего людей пересекли молдавско-румынскую границу - 1908. Еще 1022 прибыли в страну через молдавско-украинские КПП. Другие 578 вернулись в Молдову чартерами из Бухареста, Лондона, Любляны, Болоньи и Москвы.

На молдавских КПП были обследованы 6372 человека, а прибывшими в республику заполнены 3508 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Не обошлось на молдавской границе и без нарушений. Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы, два эпизода несоблюдения таможенного режима и режима КПП, фальсифицированные документы и т.д. Еще в одном случае водитель пролонгировал правила пользования виньеткой.

Наопмним, что  Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение возобновить регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы. В Молдове авиасообщение было полностью приостановлено 17 марта из-за пандемии.

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