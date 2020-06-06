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Пешеходный фонтан в Долине роз

В "Долине роз" возобновил работу музыкальный фонтан

© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30495564/v-doline-roz-vozobnovil-rabotu-muzykalnyy-fontan.html

После реконструкции зона стала пешеходной - люди могут ходить среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В столичном парке "Долина роз" возобновил работу пешеходный музыкальный фонтан, который будет радовать жителей столицы до конца лета.

"Возобновил свою работу музыкальный фонтан возле парка "Долина Роз" в секторе Ботаника", - сообщил в соцсетях градоначальник Ион Чебан.

Фонтан будет работать все лето ежедневно по 15 минут в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00, а с 20.00 будут подключены музыка и декоративное освещение.

"Этот музыкальный фонтан - единственный в своем роде в столице. После реконструкции зона стала пешеходной - люди могут ходить среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением. Это прекрасное место для отдыха горожан, но при соблюдении всех норм, рекомендованных специалистами", - добавил Чебан.

По его словам, столичные власти намерены обустроить такие объекты на территории Мемориального комплекса "Сыновьям Родины – Вечная Память", в парке "Алунелул" и в парке "Ла Извор".

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