В поминальные дни столичные кладбища будут закрыты

Столичные власти опасаются, что празднование Радоницы, которое было перенесено с апреля на июнь, может спровоцировать в Кишиневе серьезную вспышку инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В субботу, воскресенье и понедельник все кладбища Кишинева будут закрыты. Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью, которая провела в субботу заседание.

"Это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти", - написал в соцсетях примар Ион Чебан.

Глава кишиневской администрации сообщил, что только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений. А если, по его словам, к каждой могиле придет хотя бы один человек, то это может спровоцировать серьезную вспышку заболевания в условиях, когда наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

"Кроме того, риск возрастает в связи с нашей православной традицией раздавать поминальные дары. При этом на данный момент, даже несмотря на то, что врачи полностью снабжены всем необходимым, в пяти стратегических муниципальных больницах осталось 191 место", - добавил он.

В итоге он обратился к жителям Кишинева:

"Мы верующие люди, каждый год мы идем к могилам усопших, и никто не утверждает, что должно быть иначе. Просто в этом году все человечество столкнулось с кризисом, и мы не можем оставаться равнодушными к нему", - заключил Чебан.

В Молдове к настоящему моменту действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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