13:08 06 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Министерство здравоохранения

COVID-19 в Молдове: новые данные от Минздрава

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1283)
218 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30496986/covid-19-v-moldove-novye-dannye-ot-minzdrava.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. К субботе количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 59 в приднестровском регионе сообщили в Минздраве.

Anunț la intrarea în Cimitirul Armenesc din capitală
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В поминальные дни столичные кладбища будут закрыты
За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 59 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находится 306 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 634 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

Также за последние сутки вылечились 210 пациентов. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5 тысяч 450 человек.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 734 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 416, медсестры - 684, фельдшеры - 91, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 522 человека.

К утру субботы Минздрав подтвердил еще 5 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 328 случаев.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1283)

По теме

Экспериментальная методика лечения от коронавируса: в чем она заключается
Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show with Jay Leno.
Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама
В Госдепе США потребовали от России убраться с Ближнего Востока/
В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться