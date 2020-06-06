COVID-19 в Молдове: новые данные от Минздрава

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. К субботе количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 59 в приднестровском регионе сообщили в Минздраве.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 59 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находится 306 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 634 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

Также за последние сутки вылечились 210 пациентов. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5 тысяч 450 человек.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 734 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 416, медсестры - 684, фельдшеры - 91, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 522 человека.

К утру субботы Минздрав подтвердил еще 5 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 328 случаев.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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