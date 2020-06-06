В Молдове скончались еще двое работников системы здравоохранения

Всего за время пандемии от осложнений, связанных с коронавирусом, в Республике Молдова скончались 16 сотрудников системы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты сообщили в субботу, что от осложнений, связанных с COVID-19, в республике скончались врач-уролог и водитель машины скорой помощи.

По данным Минздрава, 63-летний водитель машины скорой помощи Василе Петруляк был госпитализирован 2 июня в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в субботу скончался 46-летний уролог Корнелиу Ротару. Он был госпитализирован в Институт скорой медицинской помощи 12 мая. Ротару проработал в системе здравоохранения 19 лет.

"Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, всего в республике от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 16 работников системы здравоохранения.

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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