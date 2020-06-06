15:26 06 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск

В Молдове скончались еще двое работников системы здравоохранения

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1286)
139 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30497092/v-moldove-ot-covid-19-skonchalis-dvoe-rabotnikov-sistemy-zdravookhraneniya.html

Всего за время пандемии от осложнений, связанных с коронавирусом, в Республике Молдова скончались 16 сотрудников системы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты сообщили в субботу, что от осложнений, связанных с COVID-19, в республике скончались врач-уролог и водитель машины скорой помощи.

По данным Минздрава, 63-летний водитель машины скорой помощи Василе Петруляк был госпитализирован 2 июня в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в субботу скончался 46-летний уролог Корнелиу Ротару. Он был госпитализирован в Институт скорой медицинской помощи 12 мая. Ротару проработал в системе здравоохранения 19 лет.

"Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам", - сообщили в ведомстве.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
COVID-19 в Молдове: новые данные от Минздрава
По данным министерства, всего в республике от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 16 работников системы здравоохранения.

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1286)

По теме

Экспериментальная методика лечения от коронавируса: в чем она заключается
В поминальные дни столичные кладбища будут закрыты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show with Jay Leno.
Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама
В Госдепе США потребовали от России убраться с Ближнего Востока/
В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться