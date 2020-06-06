Посол РФ в Молдове выступил с поздравлением ко Дню русского языка

Олег Васнецов поблагодарил граждан, которые вносят вклад в дело сохранения русской культуры и русского языка в республике.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил сограждан с Международным днем русского языка.

"Примите мои самые искренние поздравления с Днем русского языка. Недаром этот праздник приурочен ко Дню рождения А.С.Пушкина - нашего гениального соотечественника, дипломата, мастера слова и основоположника современного литературного русского языка, занимающего исключительное место на пьедестале российской и мировой поэзии", - сказал Васнецов.

Посол РФ отметил, что вспоминая великого поэта, все переносятся в детство, когда учили его стихи наизусть.

"Эти бессмертные строки остаются с нами на всю жизнь, помогая понять тонкости человеческих отношений, философию самой жизни, загадочную русскую душу", - отметил Васнецов.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что гений А.С.Пушкина принадлежит не только России, но и всей мировой культуре. Его произведения переведены практически на все языки, любимы во всех уголках мира. Первые переводы А.С.Пушкина на молдавский язык были сделаны еще при жизни поэта. Традиция, заложенная в 1824 году Константином Стамати, переведшим поэму "Кавказский пленник", до сих пор продолжается многими молдавскими поэтами и лингвистами.

"Пушкин любил Молдавию, ставшую ему домом на три года – с 1820 по 1823 год. Вдохновившись этим удивительным краем, он написал бессмертные произведения - "Узник", "Бахчисарайский фонтан", начал работу над "Евгением Онегиным", - добавил посол.

По словам Васнецова, уже более двух столетий имя Пушкина является ярчайшим символом неразрывной связи Молдовы и России и живет в сердцах, в памяти граждан.

"В Кишиневе еще в позапрошлом веке силами простых горожан установлен памятник А.С.Пушкину, являющийся свидетельством истинно дружественного характера российско-молдавских отношений и неугасающего интереса друг к другу", - добавил Васнецов.

Посол поблагодарил всех, кто вносит неоценимый вклад в дело сохранения русской культуры и русского языка в Молдове и всех тех, кто из года в год приходит почтить память А.С.Пушкина, всех, кто заинтересован в упрочении российско-молдавской дружбы.

"В этот радостный день позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!", - заключил он.

Международный День русского языка был учрежден ООН в 2010 году. Он ежегодно отмечается 6 июня в день рождения русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.

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