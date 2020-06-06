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Министр обороны Александр Пынзарь.

Глава Минобороны наградил участников саперных работ в Балцате медалью

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30497864/glava-minoborony-nagradil-uchastnikov-sapernykh-rabot-v-baltsate-medalyu.html

За два месяца саперы обследовали 28 гектаров лесных насаждений и обезвредили свыше 800 взрывоопасных объектов.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Министр обороны Александр Пынзарь посетил село Балцата, Яловнеского района и проверил работу саперов по обезвреживанию снарядов времен Великой Отечественной войны. Там саперные работы ведутся с апреля этого года. 

Глава оборонного ведомства наградил саперов, участников операции, медалью Bărbăție și Curaj (Мужество и отвага - ред.), дипломами и присвоил им воинские звания.

"Они прилагают огромные усилия для безопасности граждан. На протяжении двух месяцев они занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, которые остались в земле со времен Второй мировой войны", - заявил Пынзарь. 

"Работа саперов сопряжена с огромными рисками и не только в этом случае. Я заверяю вас, что это отлично подготовленные профессионалы, которые осторожны во всем, что они делают", - подчеркнул Пынзарь.

По данным Минобороны, в ходе миссии саперы обследовали 28 гектаров лесных насаждений и обезвредили свыше 800 взрывоопасных объектов.

В апреле этого года двое подростков из села Балцата нашли в лесу неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, который они попытались разобрать вблизи железнодорожной станции. В результате снаряд взорвался, а дети получили многочисленные травмы. После этого военные приняли решение проверить все 48 гектаров территории, где могут быть снаряды времен ВОВ.

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