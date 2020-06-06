В Кагуле введен ряд ограничений для борьбы c COVID-19

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Районная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья Кагула вернулась к ряду ограничений для предотвращения распространения COVID-19. Решение было принято в пятницу.

"Мы считаем, что посещение кладбищ на праздник представляет серьезную угрозу. Мы сожалеем об этом шаге, на граждане должны понимать, что это необходимы для защиты их здоровья", - заявил вице-председатель Кагульского района Владимир Калмык.

В пятницу состоялось заседание чрезвычайной районной комиссии в области общественного здоровья. По ее итогам местные власти приняли решение приостановить работу рынков в период с 9 по 22 июня. Однако жителям разрешено продавать собственную сельхозпродукцию на центральном рынке Кагула со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Также с 6 до 19 июня гражданам будет закрыт доступ на кладбища в Кагульском районе, за исключением похорон.

В ближайшие две недели — с 8 до 21 июня — работа крупных предприятий, таких как Tricon, Draxlmaier и LTM будет приостановлена.

Вместе с тем, временно прекратится движение междугороднего транспорта внутри района, как и предоставление этих услуг для экономических агентов - с 8 до 21 июня.

"Ситуация крайне тревожная. У нас зафиксирован существенный рост инфицирования. Причина в том, что граждане неправильно поняли отмену ограничений. В Кагульской лаборатории ежедневно тестируются сотни людей", - добавил вице-председатель Кагульского района.

По данным министерства здравоохранения, в кагульском районе были зафиксированы 449 случаев заражения коронавирусом. К настоящему моменту 232 человека выздоровели, а 12 скончались от осложнений, связанных с COVID-19.

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