В Кагуле введен ряд ограничений для борьбы c COVID-19

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Районная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья Кагула вернулась к ряду ограничений для предотвращения распространения COVID-19. Решение было принято в пятницу.
"Мы считаем, что посещение кладбищ на праздник представляет серьезную угрозу. Мы сожалеем об этом шаге, на граждане должны понимать, что это необходимы для защиты их здоровья", - заявил вице-председатель Кагульского района Владимир Калмык.
Также с 6 до 19 июня гражданам будет закрыт доступ на кладбища в Кагульском районе, за исключением похорон.
В ближайшие две недели — с 8 до 21 июня — работа крупных предприятий, таких как Tricon, Draxlmaier и LTM будет приостановлена.
Вместе с тем, временно прекратится движение междугороднего транспорта внутри района, как и предоставление этих услуг для экономических агентов - с 8 до 21 июня.
"Ситуация крайне тревожная. У нас зафиксирован существенный рост инфицирования. Причина в том, что граждане неправильно поняли отмену ограничений. В Кагульской лаборатории ежедневно тестируются сотни людей", - добавил вице-председатель Кагульского района.
По данным министерства здравоохранения, в кагульском районе были зафиксированы 449 случаев заражения коронавирусом. К настоящему моменту 232 человека выздоровели, а 12 скончались от осложнений, связанных с COVID-19.
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