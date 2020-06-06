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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

В Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1289)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30499833/gagauzia-budet-otkryt-esche-odin-covid-tsentr.html

В Центрах для размещения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Чадыр-Лунге и Комрате практически не осталось свободных мест, сообщила башкан Гагаузии.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В понедельник в Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр. Об этом сообщила в субботу башкан Гагаузии Ирина Влах.

Медицинские работники. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"Мы с вами переживаем непростое время. COVID-19 - это феномен, о котором мы знаем мало. Никто пока не может дать оценку и спрогнозировать последствия этой болезни в мире", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook.

Башкан сообщила, что "в центрах COVID-19, расположенных в Комрате и Чадыр-Лунге, практически не осталось свободных мест, а доктора и медсестры работают без выходных, им очень сложно - они на первой линии".

"В понедельник откроем еще один COVID-центр, запрашиваем дополнительно врачей, резидентов и медперсонал. Работаем совместно с министерством здравоохранения", - подчеркнула Влах.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Башкан обратилась ко всем, чтобы население берегло себя, своих близких и родных. "Внимательно относитесь к старшим, бережно - к нашим врачам. Давайте будем терпимей друг к другу", - заключила она. 

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1289)

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