В Центрах для размещения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Чадыр-Лунге и Комрате практически не осталось свободных мест, сообщила башкан Гагаузии.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В понедельник в Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр. Об этом сообщила в субботу башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Мы с вами переживаем непростое время. COVID-19 - это феномен, о котором мы знаем мало. Никто пока не может дать оценку и спрогнозировать последствия этой болезни в мире", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook.

Башкан сообщила, что "в центрах COVID-19, расположенных в Комрате и Чадыр-Лунге, практически не осталось свободных мест, а доктора и медсестры работают без выходных, им очень сложно - они на первой линии".

"В понедельник откроем еще один COVID-центр, запрашиваем дополнительно врачей, резидентов и медперсонал. Работаем совместно с министерством здравоохранения", - подчеркнула Влах.

Башкан обратилась ко всем, чтобы население берегло себя, своих близких и родных. "Внимательно относитесь к старшим, бережно - к нашим врачам. Давайте будем терпимей друг к другу", - заключила она.

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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