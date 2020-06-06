Стартовала предварительная регистрация избирателей на выборы президента

Избиратели могут записаться двумя способами: зарегистрироваться можно онлайн или подать заявления в ЦИК, молдавскую дипмиссию, а также консульство.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Граждане, которые находятся за границей, а также жители Приднестровского региона, желающие принять участие в выборах президента Молдовы, могут для этого предварительно зарегистрироваться, сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИК отметили, что избиратели вправе регистрироваться в течение всего года, но не позднее чем за 45 дней до проведения выборов. Также они могут аннулировать регистрацию не позднее, чем за 25 дней до избирательного процесса.

У граждан с правом голоса есть две возможность записаться: можно зарегистрироваться онлайн на сайте alegator.md или подать заявление в ЦИК, дипмиссию или консульство.

В Центризбиркоме уточнили, что предварительная регистрация не станет поводом для исключения из избирательных списков по месту прописки.

ЦИК заверил, что сотрудники будут обрабатывать данные заявителей в соответствии с Законом о защите персональных данных. Как сообщили в комиссии, эта информация необходима для проверки подлинности сведений об избирателе.

Предварительная регистрация тех, кто находится за границей или проживает в Приднестровском регионе, нужна для того, чтобы рассчитать необходимое количество избирательных участков и бюллетеней.

Парламент назначил на 1 ноября 2020 проведение президентских выборов.

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