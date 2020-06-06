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Тест на коронавирус

У депутата Платформы DA выявлен COVID-19

© AFP 2020 / SAJJAD HUSSAIN
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1292)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200606/30502591/u-deputat-platformy-da-vyyavlen-COVID-19.html

Депутат Арина Спэтару оказалась третьим народным избранником, который заразился коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Депутат от Платформы DA Арина Спэтару оказалась заражена COVID-19. Об этом она сообщила в субботу.

"Подозреваю, что я заразилась в парламенте. Ведь последние две недели находилась в самоизоляции", - заявила Спэтару.

Тест на COVID-19
© AFP 2020 / RIJASOLO
В Молдове подтверждены еще 264 случая инфицирования коронавирусом
Депутат сообщила, что к настоящему моменту у нее поднялась температура и болит голова. По ее словам, она сейчас принимает противовирусные препараты. Депутат добавила, что находится на постоянной связи с семейным врачом.  

"Мы планируем, чтобы завтра мой муж и дети сдали тесты на коронавирус", - сообщила Спэтару.

Ранее у двух молдавских депутатов подтвердился коронавирусом. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, а также о социалисте Владимире Миздренко.

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 511. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 331.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1292)

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