У депутата Платформы DA выявлен COVID-19

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Депутат от Платформы DA Арина Спэтару оказалась заражена COVID-19. Об этом она сообщила в субботу.
"Подозреваю, что я заразилась в парламенте. Ведь последние две недели находилась в самоизоляции", - заявила Спэтару.
"Мы планируем, чтобы завтра мой муж и дети сдали тесты на коронавирус", - сообщила Спэтару.
Ранее у двух молдавских депутатов подтвердился коронавирусом. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, а также о социалисте Владимире Миздренко.
В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 511. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 331.
В Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.
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