Штефан-Водский социальный центр переполнен: что говорит его руководство

Социальный центр для детей в Штефан-Водэ работает около 11 лет. За этот период он помог сотням несовершеннолетних, но сейчас учреждение переполнено.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Вместимость Штефан-Водского социального центра - всего 16 детей и к настоящему моменту все места заняты. Об этом Sputnik Молдова заявил директор учреждения Вадим Димитренко.

© Sputnik / Osmatesco Вадим Димитренко

"Конечно, детей, которые нуждаются в помощи сотрудников Центра значительно больше. Наши ресурсы не позволяют всех разместить. Вся команда хочет, чтобы детей, которые находятся в группе риска, было меньше. Но реальность такова, что мы должны работать каждый день, дабы дети смогли построить свое будущее", - заявил собеседник.

Димитренко, руководящий центром 11 лет, утверждает, что там размещены дети, лишившиеся родительской опеки. По его словам, у кого-то родители умерли, а чьи-то были лишены родительских прав. Собеседник рассказал, что вся команда Центра старается развивать в детях навыки, чтобы подготовить их ко взрослой жизни.

Ранее Димитренко заявлял в эфире, что Центр оснащен в соответствии с рядом стандартов. Там дети размещаются по группам со своими ровесниками.

Согласно регламенту, ребенок не может находиться в Центре более 12 месяцев. За этот период власти должны найти оптимальное решения ситуации, в которой он оказался.

Всего в Штефан-Водском районе есть пять центров размещения для детей и пенсионеров.

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