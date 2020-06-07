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Рыболовный поплавок.

Двое мужчин оштрафованы за незаконную рыбалку

© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200607/30502532/dvoe-muzhchin-oshtrafovany-za-nezakonnuyu-rybalku.html

У рыбаков изъяли две 60-метровые рыболовные сети и двух щук, которые были выпущены обратно в водоем.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники Инспекции по охране окружающей среды совместно с пограничниками в Окнице провели рейд для борьбы с браконьерами в приграничной зоне Вережены. По их итогам двое мужчин были оштрафованы.

Рыболовная сеть.
© Sputnik / Андрей Шапран
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Во время проверки у них были изъяты две 60-метровые рыболовные сети, а также две живые щуки, которых выпустили обратно в водоем.

Мужчины признали, что использовали незаконные методы, тем самым нарушив действующее законодательство.

В результате двое рыболовов были наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях Молдовы. В их отношении составлены два протокола, сумма штрафа составила по тысяче 200 леев.

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