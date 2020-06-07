Двое мужчин оштрафованы за незаконную рыбалку

У рыбаков изъяли две 60-метровые рыболовные сети и двух щук, которые были выпущены обратно в водоем.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники Инспекции по охране окружающей среды совместно с пограничниками в Окнице провели рейд для борьбы с браконьерами в приграничной зоне Вережены. По их итогам двое мужчин были оштрафованы.

Во время проверки у них были изъяты две 60-метровые рыболовные сети, а также две живые щуки, которых выпустили обратно в водоем.

Мужчины признали, что использовали незаконные методы, тем самым нарушив действующее законодательство.

В результате двое рыболовов были наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях Молдовы. В их отношении составлены два протокола, сумма штрафа составила по тысяче 200 леев.

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