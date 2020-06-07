Президент поздравил православных с праздником Святой Троицы

Верующие в Троицу украшают дома и церкви ветвями липы, ореха, тополя или дуба, символизирующими языки пламени, сошедшие на учеников Христа.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Президент Игорь Додон поздравил православных христиан с праздником Святой Троицы.

"Этот праздник знаменует сошествие Святого Духа в виде языков пламени над святыми апостолами и является самым старым христианским праздником наряду с Пасхой - его отмечают со времен апостолов. Кроме того, Троица считается днем создания первой христианской общины, ядра будущей Церкви", - написал Додон в соцсетях.

По традиции, верующие в этот день украшают дома и церкви ветвями липы, ореха, тополя или дуба, символизирующими языки пламени, сошедшие на учеников Христа.

"По случаю этого большого праздника искренне поздравляю всех наших сограждан и особенно жителей городов и сел, отмечающих сегодня храмовый праздник", - отметил Додон.

Президент, вместе с тем, выразил сожаление из-за того, что в этом году празднование Радоницы пришлось отложить.

"Понимаю, что для большинства из нас это особенный праздник. У каждого из нас есть близкие люди, которых больше нет с нами, и которых мы хотели бы помянуть. Это право нельзя запретить", - сказал Додон.

Однако глава государства подчеркнул, что угроза распространения коронавируса не миновала, поэтому каждый гражданин должен быть предельно осторожен.

"Я призываю всех, кто собрался идти на кладбище, строго соблюдать все меры безопасности: соблюдайте социальную дистанцию, носите маски и перчатки, а также избегайте больших скоплений людей", - добавил Додон.

В субботу кишиневская муниципальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья приняла решение закрыть столичные кладбища в выходные и понедельник. Как сообщил примар Ион Чебан только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе 280 тысяч захоронений, и если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то это может спровоцировать серьезную вспышку заболевания.

В Молдове к настоящему моменту действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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