Мэрия ищет кадры: дан старт конкурсам по замещению вакантных должностей

Объявленные столичной администрацией конкурсы будут проходить прозрачно и в соответствии с действующим законодательством, а крайний срок подачи документов - 24 июня.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Кишиневская администрация объявила о старте конкурса по замещению должности руководителя управления по защите прав ребенка. Об этом в соцсетях сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Кишиневская администрация ищет кадры для замещения вакантных государственных должностей в примэрии. По словам градоначальнка, первый конкурс объявляется на должность главы муниципального управления по защите прав ребенка. Крайний срок подачи документов - 24 июня включительно. Более подробную информацию можно найти на сайте chisinau.md.

"Мы открыты для всех желающих, и мы ждем прихода на должности профессионалов, которые знают, что нужно сделать, чтобы решить проблемы столичных детей, оставшихся без попечения родителей", - сообщил примар.

Далее, по его словам, будут организованы еще несколько конкурсов на замещение вакантных должностей. Они будут проходить прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.

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