Всемирный день пищевой безопасности: в НАПБ выступили с заявлением

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) призывает потребителей соблюдать санитарные нормы, а также напоминает, что каждый гражданин ответственен за выбор продуктов.

"НАПБ играет ключевую роль в области пищевой безопасности. Посредством адекватной регламентации агенство помогает продуктовой области правильно управлять рисками на протяжении всего производственного процесса. Тем не менее, каждый из нас должен быть ответственным за качество продуктов, которые мы потребляем", - сообщил глава агенства Владислав Котич.

По его словам, область пищевой безопасности важна для каждого гражданина. Миссия инспекторов заключается в устранении продуктовых рисков, которые могут нанести вред здоровью людей, а также в развитии ответственной пищевой промышленности в стране.

"Доступ к чистой воде, внедрение хороших практик в сельском хозяйстве, а также выстраивание культуры правильного выбора, при потреблении продуктов — это всего несколько способов, как мы можем обеспечить безопасность области общественного здоровья. Мы все убедились в том, что пищевая безопасность стимулирует развитие туризма, сельского хозяйства и способствует росту молдавской экономики" - заявил он.

Таким образом, во Всемирный день пищевой безопасности агенство призывает потребителей быть ответственными и развивать культуру правильного потребления продуктов.

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