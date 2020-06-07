Всемирный день пищевой безопасности: в НАПБ выступили с заявлением

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) призывает потребителей соблюдать санитарные нормы, а также напоминает, что каждый гражданин ответственен за выбор продуктов.
По его словам, область пищевой безопасности важна для каждого гражданина. Миссия инспекторов заключается в устранении продуктовых рисков, которые могут нанести вред здоровью людей, а также в развитии ответственной пищевой промышленности в стране.
"Доступ к чистой воде, внедрение хороших практик в сельском хозяйстве, а также выстраивание культуры правильного выбора, при потреблении продуктов — это всего несколько способов, как мы можем обеспечить безопасность области общественного здоровья. Мы все убедились в том, что пищевая безопасность стимулирует развитие туризма, сельского хозяйства и способствует росту молдавской экономики" - заявил он.
Таким образом, во Всемирный день пищевой безопасности агенство призывает потребителей быть ответственными и развивать культуру правильного потребления продуктов.
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