Библиотеки вновь открылись: какие правила следует соблюдать посетителям

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Директор международного академического центра "Еминеску" Елена Дабижа рассказала Sputnik Молдова, сколько людей его посетили в первые дни после открытия, а также какие правила должны соблюдать гости библиотеки.
Директор центра сообщила, что в день открытия его посетили около 230 человек, а на следующий - еще 180.
"Не могу передать радость работников и посетителей. Люди приходят возвращать книги, которые прочли за время пандемии, и берут новые. По моим наблюдениям, дети предпочитают книги из школьной программы, а взрослые - психологию и художественную литературу", - сообщила Дабижа.
Кроме того, собеседница рассказала, что абоненты библиотеки, которые не вернули вовремя книгу из-за пандемии, не будут наказаны, а вся возвращенная литература вернется позже на полки. Это, по ее словам, мера предосторожности.
Доступ в библиотеки осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими мерами для предотвращения распространения коронавируса.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>