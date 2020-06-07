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Библиотеки вновь открылись: какие правила следует соблюдать посетителям

© CC0 / Pixabay / congerdesign
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1300)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200607/30505384/biblioteki-vnov-otkrylis-kakie-pravila-sleduet-soblyudat.html

С 1 июня в молдавские библиотеки возобновили свою работу, однако работники и посетители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Директор международного академического центра "Еминеску" Елена Дабижа рассказала Sputnik Молдова, сколько людей его посетили в первые дни после открытия, а также какие правила должны соблюдать гости библиотеки.

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
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По словам собеседницы, с 1 июня посетители могут получить карту доступа и взять книгу домой. Правда, культурные мероприятия, такие как представление книг, встречи с писателями, будут возобновлены постепенно, в соответствии с рекомендациями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Директор центра сообщила, что в день открытия его посетили около 230 человек, а на следующий - еще 180.

"Не могу передать радость работников и посетителей. Люди приходят возвращать книги, которые прочли за время пандемии, и берут новые. По моим наблюдениям, дети предпочитают книги из школьной программы, а взрослые - психологию и художественную литературу", - сообщила Дабижа.
Elena Dabija
© Sputnik / Osmatesco
Директор международного академического центра "Еминеску" Елена Дабижа

Кроме того, собеседница рассказала, что абоненты библиотеки, которые не вернули вовремя книгу из-за пандемии, не будут наказаны, а вся возвращенная литература вернется позже на полки. Это, по ее словам, мера предосторожности.

Доступ в библиотеки осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими мерами для предотвращения распространения коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1300)

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