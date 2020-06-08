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Старый Оргеев.

Туристические места в Молдове, которые можно посетить уже сегодня

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200608/30506109/turisticheskie-mesta-v-moldove-kotorye-mozhno-posetit-uzhe-segodnya.html

Жители республики, как правило, предпочитали заграничные поездки, однако пандемия коронавируса может внести коррективы в устоявшиеся привычки.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. У жителей республики Молдовы отличная возможность открыть для себя родную страну с новой стороны. Председатель Ассоциации развития туризма Виорел Мирон рассказал в эфире Sputnik Молдова о туристических объектах, которые стоит и следует посетить гражданам.

Старый Оргеев, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Жители страны привыкли проводить свой отпуск за границей. Но в этом году из-за пандемии многие отменили путевки, купленные ранее.

По словам Мирона, в нашей стране область туризма продолжает развиваться, а в республике достаточно красивых мест, которые могут впечатлить каждого.

Он подчеркнул, что у жителей страны появилась возможность открыть для себя экотуризм, а также культурный и винный туризм. 

"У нас есть уникальные места. Например, села с богатой, интересной историей, традиционная кухня, и, конечно, пейзажи Циповы, Сахарны, Старого Оргеева, Сорок и других", - сообщил Мирон. 

В последние годы Молдова стала привлекательным туристическим направлением даже для иностранцев. Многие из них отмечали оригинальность и аутентичность страны и гостеприимство ее жителей. 

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Тема:
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