Власти пересмотрят процедуру регистрации политических партий

Норму необходимо привести в соответствие с постановлением Конституционного суда, который фактически упростил порядок регистрации политформирований.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Министерство юстиции инициировало разработку законопроекта о внесении поправок в Закон о политических партиях. Ранее КС упразднил норму, которая регламентирует положение о количественном составе политформирований.

В частности, предстоит пересмотреть части, которые предусматривают необходимость предоставления не менее четырех тысяч подписей для регистрации политических партий.

Также будет пересмотрено условие, которое предполагает, что на момент регистрации политформирования "ее члены должны проживать в не менее, чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня и при этом не менее 120 членов - в каждой из указанных административно-территориальных единиц".

В феврале Конституционный суд признал соответствующие нормы неконституционными. КС постановил, что соответствующие требования являются чрезмерными и необоснованными для политфромирования, которое находится на этапе регистрации. В результате "они ведут к безосновательному ограничению конституционного права на свободное объединение в политические партии".

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