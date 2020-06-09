Власти пересмотрят процедуру регистрации политических партий

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Министерство юстиции инициировало разработку законопроекта о внесении поправок в Закон о политических партиях. Ранее КС упразднил норму, которая регламентирует положение о количественном составе политформирований.
Также будет пересмотрено условие, которое предполагает, что на момент регистрации политформирования "ее члены должны проживать в не менее, чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня и при этом не менее 120 членов - в каждой из указанных административно-территориальных единиц".
В феврале Конституционный суд признал соответствующие нормы неконституционными. КС постановил, что соответствующие требования являются чрезмерными и необоснованными для политфромирования, которое находится на этапе регистрации. В результате "они ведут к безосновательному ограничению конституционного права на свободное объединение в политические партии".
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