Додон поздравил Путина с Днем России

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РФ.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в поздравлении российскому коллеге Владимиру Путину с Днем России отметил, что у молдавско-российских отношений богатая история, а двустороннее сотрудничество должно развиваться и дальше.

"У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес", - написал молдавский президент на своей страничке в социальных сетях.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.

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