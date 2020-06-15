В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В Молдове отменен запрет на международное авиасообщение (ранее он временно был введен в связи с пандемией коронавируса), об этом уведомило своих партнеров Управление гражданской авиации Молдовы. Сообщается, что первые авиарейсы будут осуществлены в Минск. Постепенно откроются и другие направления.

Тем не менее, принимать иностранных пассажиров Молдова пока не будет - страна открывает свои границы для иностранцев только с 30 июня.

Международный аэропорт Kишинева опубликовал памятку для тех, кто готовится к путешествию через главные воздушные ворота Молдовы?

Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами безопасности той или иной авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может стать причиной отказа в посадке на борт.

В момент прибытия в аэропорт необходимо:

иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);

соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра)

регулярно мыть руки, а также, использовать дезинфектант;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

рекомендуется ограничивать прямой контакт с людьми.

Кого не будут пропускать в здание аэропорта:

граждан с температурой 38 и выше не будут допускаться в здание аэропорта;

людей без защитных масок;

провожающих / встречающих (за исключением тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения).

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%. Об этом 11 июня сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии COVID-19 в республике составило 406 человек. Всего выявлено 11 тысяч 700 случаев заражения.

На днях президент страны Игорь Додон подписал указ об участии Национальной армии в оказании необходимой поддержки органам общественного порядка.

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