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Air Moldova

В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200615/30576972/V-Moldove-snyali-ogranicheniya-na-mezhdunarodnye-aviaperelety.html

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В Молдове отменен запрет на международное авиасообщение (ранее он временно был введен в связи с пандемией коронавируса), об этом уведомило своих партнеров Управление гражданской авиации Молдовы. Сообщается, что первые авиарейсы будут осуществлены в Минск. Постепенно откроются и другие направления.

Женщина в защитной маске и перчатках едет в почти пустом транспорте
© AP Photo / Francisco Seco
Общественный транспорт в Кишиневе будет ходить по специальному графику

Тем не менее, принимать иностранных пассажиров Молдова пока не будет - страна открывает свои границы для иностранцев только с 30 июня. 

Международный аэропорт Kишинева опубликовал памятку для тех, кто готовится к путешествию через главные воздушные ворота Молдовы?

Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами безопасности той или иной авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может стать причиной отказа в посадке на борт.

В момент прибытия в аэропорт необходимо:

  • иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);
  • соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра)
  •  регулярно мыть руки, а также, использовать дезинфектант;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
  • рекомендуется ограничивать прямой контакт с людьми.

Кого не будут пропускать в здание аэропорта:

  •  граждан с температурой 38 и выше не будут допускаться в здание аэропорта;
  •  людей без защитных масок;
  • провожающих / встречающих (за исключением тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения). 

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%. Об этом 11 июня сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии COVID-19 в республике составило 406 человек. Всего выявлено 11 тысяч 700 случаев заражения.

На днях президент страны Игорь Додон подписал указ об участии Национальной армии в оказании необходимой поддержки органам общественного порядка.

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