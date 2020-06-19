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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Игорь Додон и посол России обсудили визит молдавской делегации на парад Победы

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200619/30633283/dodon-i-posol-RF-obsudili-vizit-moldavskoy-delegatsii-na-parad-pobedy.html

Игорь Додон 24 июня посетит парад Победы в Москве. Именно этот предстоящий визит в Россию и обсудили стороны.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik.  Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

Молдавские военнослужащие отправляются в Москву для участия в параде Победы
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, пришли к единому мнению о необходимости всестороннего углубления сотрудничества, невзирая на пандемический кризис.

"Уделили особое внимание подготовке к визиту официальной делегации Республики Молдова в Москву, где 24 июня на Красной площади состоится военный парад, приуроченный к юбилею Парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года", - написал на своей странице в Facebook Додон. 

Как уточнил Додон, в он планирует в Москве проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

В параде примут участие 75 военнослужащих роты почетного караула из Молдовы, которые вместе с военными других стран пройдут строем по Красной площади.

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