Игорь Додон и посол России обсудили визит молдавской делегации на парад Победы

Игорь Додон 24 июня посетит парад Победы в Москве. Именно этот предстоящий визит в Россию и обсудили стороны.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, пришли к единому мнению о необходимости всестороннего углубления сотрудничества, невзирая на пандемический кризис.

"Уделили особое внимание подготовке к визиту официальной делегации Республики Молдова в Москву, где 24 июня на Красной площади состоится военный парад, приуроченный к юбилею Парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года", - написал на своей странице в Facebook Додон.

Как уточнил Додон, в он планирует в Москве проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

В параде примут участие 75 военнослужащих роты почетного караула из Молдовы, которые вместе с военными других стран пройдут строем по Красной площади.

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