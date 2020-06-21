Расстроены ли ученики из-за отмены БАКа и перспективы лишиться выпускного

Системе образования в 2020-м пришлось пережить беспрецедентный период, "большая перемена" коснулась и педагогов, и учеников, и родителей.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Настроение у молдавских ребят, завершивших в этом году свое обучение в школе, не самое веселое в связи с возможной отменой выпускного бала и уже упраздненного экзамена на БАК, однако они надеются на лучшее. О том, что говорят ученики и их родители, рассказала учитель выпускного класса одного из столичных лицеев.

О выпускном

По словам Инги, перспектива остаться без красочного праздника по случаю окончания школы расстроила ее выпускников.

Но они все-таки надеются на чудо: что ситуация по вирусу выправится, и они смогут отметить одно из важнейших событий своей жизни так, как и мечталось.

Однако в любом случае, последнее слово будет за родителями.

"Насколько я знаю, родители не собираются отклонятся от буквы закона и примут решение о проведении праздничного мероприятия где-то за пределами школы, исходя из того, что и как будет позволено властями", - пояснила она.

Сама Инга в связи с возможной отменой выпускного старается мыслить позитивно и поддерживает своих учеников словами: "это хороший повод не прощаться и снова встретиться на других замечательных праздниках - Дне учителя 1 сентября либо на вечере выпускников".

О вручении аттестатов

То, как будет проводится вручение аттестатов, пока также остается неизвестным. Исходя из слов министра образования Игоря Шарова, все выпускники получат дипломы до 5 июля. Возможно, к этому моменту все будет складываться благополучно по эпидемической ситуации, и тогда есть шанс, что вручение пройдет в торжественной обстановке, в соответствии с доброй традицией. Но пока точно не понятно, каким образом будут чествовать выпускников.

О БАКе и поступлении

Может показаться странным, но ребята не столь радостно встретили новость об отмене бакалавриата.

"Видно, подсознательно они понимают, что БАК – это своего рода жизненный тест, который стоило бы пройти, чтобы быть подготовленным к тому, что в дальнейшем в вузе им придется уже дважды в год сдавать экзамены", - считает педагог.

При этом ее ученики, который намерены поступать в университеты за пределами страны, совсем не переживают из-за того, что в связи с пандемией у них могут появится какие-то преграды по сдаче документов.

"Я не слышала от своих учеников, что есть угроза срыва поступления. Наоборот, ребята собрали весь необходимый набор документов, а многие уже отправили их в зарубежный вуз", - пояснила наша собеседница.

Об обучении на карантине

И напоследок, она рассказала о том, как сама пережила карантинный вариант обучения. Инга призналась, что учителя, которые к концу учебного года традиционно вымотаны от работы, более обычного устали от формата дистанционного преподавания.

По ее словам, в связи с новой формой обучения онлайн, много нового надо было применять и для педагогов, и для ребят.

"К тому же, накопилась психологическая усталость от того, что меньше приходилось двигаться. Плюс переживания из-за ожидания того, как сложится ситуация по экзаменам. Это вносило нервозность, которая повлияла не только на учителей, но и на родителей и детей", - резюмировала она.

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