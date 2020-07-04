Ягненок, ведро вина и 250 евро: как в Молдове избежать призыва в армию

Как уточнили в ведомстве, двое мужчин, один из них врач-травматолог из Кагула, пообещали молодому человеку, что смогут повлиять на медицинскую комиссию, дабы она признала его негодным для военной службы по состоянию здоровья.
Взамен "благодетели" потребовали 250 евро, ягненка и 10 литров вина, однако обещания они не сдержали. В итоге, молодой человек решил обратиться в НЦБК.
Если вина фигурантов будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов/