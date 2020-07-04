Ягненок, ведро вина и 250 евро: как в Молдове избежать призыва в армию

Молодой человек обратился к правоохранителям, поскольку вымогатели запрошенное получили, а обещание не сдержали.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил уголовное дело по статье об извлечении выгоды из влияния.

Необычность эпизода - в том, что фигурировало в качестве взятки.

Как уточнили в ведомстве, двое мужчин, один из них врач-травматолог из Кагула, пообещали молодому человеку, что смогут повлиять на медицинскую комиссию, дабы она признала его негодным для военной службы по состоянию здоровья.

Взамен "благодетели" потребовали 250 евро, ягненка и 10 литров вина, однако обещания они не сдержали. В итоге, молодой человек решил обратиться в НЦБК.

Если вина фигурантов будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

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