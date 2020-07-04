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Ягненок. Архивное фото.

Ягненок, ведро вина и 250 евро: как в Молдове избежать призыва в армию

© Sputnik / Д. Калинин
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200704/30821917/yagnenok-10-litrov-vina-i-250-evro-kak-skosit-v-moldove-ot-armii.html

Молодой человек обратился к правоохранителям, поскольку вымогатели запрошенное получили, а обещание не сдержали.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил уголовное дело по статье об извлечении выгоды из влияния.

Необычность эпизода - в том, что фигурировало в качестве взятки.

Задержание
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Как уточнили в ведомстве, двое мужчин, один из них врач-травматолог из Кагула, пообещали молодому человеку, что смогут повлиять на медицинскую комиссию, дабы она признала его негодным для военной службы по состоянию здоровья.

Взамен "благодетели" потребовали 250 евро, ягненка и 10 литров вина, однако обещания они не сдержали. В итоге, молодой человек решил обратиться в НЦБК.    

Если вина фигурантов будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

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