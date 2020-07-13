09:36 13 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.17
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Облака

Самый точный прогноз погоды: долгожданная прохлада и кратковременные дожди

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1231)
298 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200713/30906355/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dolgozhdannaya-prokhlada-i-kratkovremennye-dozhdi.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В первый день недели на территории республики установится переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 20 градусов тепла на севере страны и до +25 на юге.

Илья Тромбицкий.
© Sputnik / Osmatesco
Тромбицкий: грозит ли Кишиневу наводнение в результате ливней
Ветер — северно-западный. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Начиная со вторника во всех регионах республики установится стабильная погода без осадков. По сравнению с прошлой жаркой неделей станет немного прохладнее: в дневное время ожидается до +25 градусов, а ночью будет от 12 до 17 градусов тепла.

Напомним, что в стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Предупреждение актуально для участка между городом Леова и селом Брынза до 13 июля. А до 15 июля сохраняется риск затоплений на отрезке г. Костешты – г. Унгены.

Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений>>>

Праздники и народные приметы

13 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.

Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея и Петра
аккаунт Kinneret Academic College в сети Facebook
Археологи обнаружили родную деревню апостола Петра
Первые упоминания о данном празднике встречаются уже в IV веке. Память каждого их 12 апостолов Церковь чествует отдельно. А датой совместного почитания их памяти был установлен следующий день после дня славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.

В народе с этим днем связано множество примет. Так, соловьиное пение означало продолжительное лето впереди. Позднюю зиму обещало и кукование кукушки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1231)

По теме

Спасатели советуют, как лучше пережить грозу и град
Как столичные власти справляются с последствиям проливных дождей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина рыбачит с пирса в Бейруте, Ливан
Невероятные картины из облаков, или Кто рисует там на небе - фото
Корабли Северного флота ушли в поход
Корабли Северного флота ушли в поход - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться