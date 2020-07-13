Самый точный прогноз погоды: долгожданная прохлада и кратковременные дожди

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КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В первый день недели на территории республики установится переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 20 градусов тепла на севере страны и до +25 на юге.

Ветер — северно-западный. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Начиная со вторника во всех регионах республики установится стабильная погода без осадков. По сравнению с прошлой жаркой неделей станет немного прохладнее: в дневное время ожидается до +25 градусов, а ночью будет от 12 до 17 градусов тепла.

Напомним, что в стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Предупреждение актуально для участка между городом Леова и селом Брынза до 13 июля. А до 15 июля сохраняется риск затоплений на отрезке г. Костешты – г. Унгены.

Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений>>>

Праздники и народные приметы

13 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.

Первые упоминания о данном празднике встречаются уже в IV веке. Память каждого их 12 апостолов Церковь чествует отдельно. А датой совместного почитания их памяти был установлен следующий день после дня славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.

В народе с этим днем связано множество примет. Так, соловьиное пение означало продолжительное лето впереди. Позднюю зиму обещало и кукование кукушки.

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