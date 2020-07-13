Самый точный прогноз погоды: долгожданная прохлада и кратковременные дожди

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В первый день недели на территории республики установится переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 20 градусов тепла на севере страны и до +25 на юге.
Начиная со вторника во всех регионах республики установится стабильная погода без осадков. По сравнению с прошлой жаркой неделей станет немного прохладнее: в дневное время ожидается до +25 градусов, а ночью будет от 12 до 17 градусов тепла.
Напомним, что в стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Предупреждение актуально для участка между городом Леова и селом Брынза до 13 июля. А до 15 июля сохраняется риск затоплений на отрезке г. Костешты – г. Унгены.
Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений>>>
Праздники и народные приметы
13 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.
На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.
В народе с этим днем связано множество примет. Так, соловьиное пение означало продолжительное лето впереди. Позднюю зиму обещало и кукование кукушки.
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