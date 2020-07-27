Протестующие фермеры заблокировали трассу Кишинев-Каушаны

Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов таким образом высказывают свое недовольство отсутствием поддержки со стороны властей.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протестующие фермеры заблокировали в понедельник трассу Кишинев-Каушаны, на юге-востоке республики. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий.

Аграрии вывели дорогу десятки тракторов и даже комбайнов. Они требуют у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери сельхозпроизводителей оцениваются в миллионы леев.

"В такой ситуации мы не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности. Государство должно оказать содействие", - заявил один из протестующих.

Отметим, что еще до начала протеста после еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер Ион Кику заявил, что государство намерено помочь аграриям.

Он подчеркнул, что помимо уже выделенных 100 миллионов леев, правительство одобрит дополнительные меры по финансовой поддержке сельхозпроизводителей.

По словам Кику, больше всего пострадали урожаи зерновых культур первой группы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova