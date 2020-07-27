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Mai mulți agricultori se pregătesc să blocheze traseul național Chișinău-Căușeni

Протестующие фермеры заблокировали трассу Кишинев-Каушаны

© Sputnik / Cătălina Cernei
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200727/31075032/protesty-perekryty-dorogi.html

Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов таким образом высказывают свое недовольство отсутствием поддержки со стороны властей.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протестующие фермеры заблокировали в понедельник трассу Кишинев-Каушаны, на юге-востоке республики. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий.

Аграрии вывели дорогу десятки тракторов и даже комбайнов. Они требуют у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери сельхозпроизводителей оцениваются в миллионы леев.

"В такой ситуации мы не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности. Государство должно оказать содействие", - заявил один из протестующих. 

Отметим, что еще до начала протеста после еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер Ион Кику заявил, что государство намерено помочь аграриям. 

Он подчеркнул, что помимо уже выделенных 100 миллионов леев, правительство одобрит дополнительные меры по финансовой поддержке сельхозпроизводителей.

По словам Кику, больше всего пострадали урожаи зерновых культур первой группы.

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