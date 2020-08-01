Церковный календарь - самые важные православные праздники августа

Вот самые важные православные праздники и памятные даты в августе:
1 августа - Седмица 8-я по Пятидесятнице. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
2 августа - День пророка Илии. Преподобного Авраамия Галичского, игумена Чухломского.
4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Преподобного Германа Аляскинского. Память Собора Смоленских святых.
Постный день.
11 августа - Мученика Каллиника Киликийского.
12 августа - Mученика Иоанна Воина.
13 августа - Заговенье на Успенский пост. Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня.
14 августа - Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)
В этот день православные чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
19 августа - Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.
27 августа - окончание Успенского поста.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Согласно рассказам, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.
29 августа - Третий Спас (ореховый). В этот день православные вспоминают перенесения Нерукотворного образа Спасителя.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>