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Церковный календарь - самые важные православные праздники августа

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В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200801/31134775/Tserkovnyy-kalendar---samye-vazhnye-pravoslavnye-prazdniki--avgusta.html

Август богат на церковные праздники, в этом месяце православные  отмечают три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Кроме того, в августе  празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Вот самые важные православные праздники и памятные даты в августе:

1 августа - Седмица 8-я по Пятидесятнице. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

2 августа - День пророка Илии. Преподобного Авраамия Галичского, игумена Чухломского.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Преподобного Германа Аляскинского. Память Собора Смоленских святых.
Постный день.

11 августа - Мученика Каллиника Киликийского.

12 августа  - Mученика Иоанна Воина.

13 августа - Заговенье на Успенский пост. Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня.

14 августа - Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)

В этот день православные чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Икона Преображение Господне
© Sputnik / С. Зимнох
Икона "Преображение Господне". XVI век.

19 августа - Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.

27 августа - окончание Успенского поста.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Согласно рассказам, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

29 августа - Третий Спас (ореховый). В этот день православные вспоминают перенесения Нерукотворного образа Спасителя. 

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