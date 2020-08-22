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Заповедник Нижний Прут

Влюбленные в Молдову: отечественные поп-звезды снялись в клипе о родной стране

© CC BY-SA 4.0 / Roman Friptuleac
В Молдове
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/16/31396815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200822/31396437/Moldavskie-pop-zvezdy-vypustili-krasochnyy-klip-o-rodnoy-strane-video.html

Съемки проходили в селах Вэлены, Сатул Маре, где находится  известный природный заповедник – Нижний Прут, включающий в  себя пойму Прута, самое большое в Молдове реликтовое озеро, Белеу.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. И пандемия нестрашна: отечественные поп-звезды выпустили совместный клип о родной Молдове.

Наталья Гордиенко, Оля Тира, Игорь Сырбу, Натан, Диана Ротару, Адриана Бабина и Эдуард Малареу записали и исполнили песню "Люблю Молдову". На кадрах запечатлена природа юга республики. Съемки проходили в селах Вэлены, Сатул Маре, где находится  известный природный заповедник – Нижний Прут, включающий в  себя пойму Прута, самое большое в Молдове реликтовое озеро, Белеу. Ролик разместил на своих страничках в соцсетях президент Игорь Додон, который призвал гордиться родной страной, ее многовековыми культурой и традициями.

В клипе также снялась знаменитая пара - Лидия и Тудор Беженару. 

Тудор с молодости увлекся народной музыкой, самостоятельно научился играть на различных  инструментах, петь, а в последние годы даже стал мастером по  изготовлению барабанов для молдавских фольклорных ансамблей. Его супруга Лидия выступала вместе с группой Zdob si Zdub на" Еровидении 2005". Они представили тогда номер Bunica bate toba, который вошел в топ самых запоминающихся шоу этого песенного конкурса.

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