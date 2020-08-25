Изменения в диагностике и лечении COVID-19 в Молдове: решение медиков

В Молдове решили сократить карантинный период для тех, кто выздоровел или лечится дома. Решено изменить и список пациентов, которые должны сдавать тест на COVID-19

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Молдове приняты новые положения по выявлению и лечению случаев COVID-19, поправки во Временный протокол COVID-19 внесли после заседания медицинских специалистов. Об этом заявили на брифинге Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

В Минздраве отметили, что такие изменения решили ввести после того, как во Всемирной организации здравоохранения заявили, что люди, перенесшие коронавирус, через 10 дней уже не представляют опасности для других.

Молдавские специалисты приняли к сведению эти новые данные и теперь решено сократить период самоизоляции, а в некоторых случаях выздоровевшим не будут делать повторный тест.

В исследованиях говорится, что даже если после излечения тест окажется положительным, это не значит, что человек заразен "уже после 9 дней вирус не опасен".

Это значит, что люди без симптомов коронавируса смогут не соблюдать период самоизоляции и не проводить тест.

Также пациенты с легкой формой инфекции не будут считаться заразными после 10 дней лечения, ранее это было 14 дней.

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Повторный анализ на коронавирус остается обязательным для тех, кто переболел тяжелой формой. В случае трех дней без симптомов инфекции, таких пациентов будут выписывать.

Тестировать после излечения от коронавируса будут также детей с воспалением легких и тех, кто малдше семи лет.

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