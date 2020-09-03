Герои произведений Иона Друцэ - соль земли Молдовы

Журналисты Sputnik Молдова вспомнили 10 крылатых фраз писателя.

Его произведения переведены на двадцать языков мира. Буквально с самого начала своего литературного пути Друцэ был вынужден выдерживать шквал нападок сначала советской, а затем и постсоветской номенклатуры.

Поначалу за призыв не строить "китайскую стену" между молдавской и румынской культурой. Затем за то, что в ходе многих публичных заявлений, он часто повторял: молдавский язык - мать, румынский язык - ребенок (дочь). (Limba moldovenească este maica, limba românească este fiica).

Для театралов семидесятых годов прошлого века слова "пойти на Друцэ" были паролем, знаком принадлежности к интеллектуальной элите, а его романы из жизни молдавского села становились бестселлерами и вызывали ожесточенные споры среди почитателей литературы во всем Советском Союзе.

Литературным дебютом Иона Друцэ стали сборники очерков и рассказов "У нас в селе" (1953) и "История любви" (1954).

Его произведения, изданные в восьми томах – "Листья грусти", "Степные баллады", "Последний месяц осени", "Бремя нашей доброты", "Белая церковь", "Птицы нашей молодости" - разлетелись на цитаты.

С 1969-го года Ион Друцэ живет и работает в Москве, пишет на молдавском (румынском) и русском языках.

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