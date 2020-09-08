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Министерство внутренних дел Молдовы.

 У МВД Молдовы появятся новые награды и собственный флаг

© Sputnik / Evgheni Panasenco
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200908/31592958/u-mvd-moldovy-poyavitsya-sobstvennyy-flag-i-novye-nagrady.html

Учреждение собственного флага и отличительных знаков предусмотрено проектом постановления правительства, предложенным для публичных консультаций.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik, Евгений Чебан. У Министерства внутренних дел Молдовы вскоре может появиться новый “корпоративный символ” учреждения - флаг МВД - а также 8 новых наград. Учреждение собственного флага и отличительных знаков предусмотрено проектом постановления правительства, предложенным для публичных консультаций.

У МВД Молдовы появится свой флаг
Так будет выглядеть флаг МВД.

Согласно документу, будущий флаг МВД представляет собой ткань прямоугольной формы красного цвета с широкой белой полосой посередине, на которой расположен герб министерства.

Компьютер.
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Оригинал флага, как предписывает документ, будет хранится в кабинете главы МВД и использоваться в официальных церемониях.

Копии будут вывешиваться на подведомственных учреждениях, изображаться на транспортных средствах и прочей технике.

Тот же документ предусматривает и введение единой системы наград министерства, которая будет состоять из 8 знаков отличия:

  1. Крест "За заслуги" I и II степени;
  2. Крест "Почетный офицер";
  3. Крест "За безупречную службу" класса “ветеран", I, II и III классов.
  4. медаль "Золотой орел";
  5. Медаль "За заслуги в уголовном розыске" и Медаль.
  6. Медаль "За заслуги в специальной розыскной деятельности";
  7. Медаль "За сотрудничество";
  8. Памятная медаль "30 лет МВД";Нагрудный знак "Выдающийся сотрудник МВД".

Согласно проекту постановления, награждение будет проводиться по приказу министра внутренних дел на основании мотивированного представления руководителей подразделений.

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