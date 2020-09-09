Чебан показал, как будет выглядеть бульвар Григория Виеру после ремонта

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik, Евгений Чебан. На кишиневском бульваре Григорий Виеру вскоре появятся около 100 новых светодиодных ламп, выделенные велосипедные дорожки и специальные спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как пояснил мэр, уже ведутся работы по установке 100 новых светодиодных ламп и покраске столбов на бульваре, а через несколько дней начнутся работы непосредственно на аллее.
"На аллее на бульваре Григоре Виеру будут велосипедные дорожки в обоих направлениях, отделенные от пешеходной зоны. Также в зеленой зоне будут установлены система декоративного освещения, система полива и уличная мебель", - уточнил Чебан.
По словам Чебана, асфальт вдоль аллеи находится в хорошем состоянии, поэтому муниципальное предприятие Exdrupo проведет работы лишь там, где это необходимо, а также оборудует спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.
Пешеходные переходы будут переделаны таким образом, чтобы машины замедлялись, а пешеходы могли чувствовать себя в безопасности при переходе улицы. Будут благоустроены и обозначены существующие парковочные места. Помимо этого, при помощи нескольких экономических агентов будет восстановлен Памятник жертвам кишиневского гетто.
"Аллея на бульваре Григоре Виеру - это очень красивая зона города, и мы хотим, чтобы она была местом для комфортного и приятного отдыха горожан”, - заключил примар Кишинева.
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