09:30 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Ион Чебан

Чебан показал, как будет выглядеть бульвар Григория Виеру после ремонта

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
16910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200909/31592815/Cheban-pokazal-kak-budet-vyglyadet-bulvar-Grigoriya-Vieru-posle-remonta.html

Уже ведутся работы по установке 100 новых светодиодных ламп и покраске столбов на бульваре, а через несколько дней начнутся работы непосредственно на аллее.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik, Евгений Чебан. На кишиневском бульваре Григорий Виеру вскоре появятся около 100 новых светодиодных ламп, выделенные велосипедные дорожки и специальные спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ремонт дороги на улице Албишоара идет полным ходом.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ремонт дороги на Албишоаре: улицу просто не узнать - фото
8
 Об этом в своем Facebook написал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. По его словам, работы по благоустройству пешеходной зоны начнутся через неделю.

Как пояснил мэр, уже ведутся работы по установке 100 новых светодиодных ламп и покраске столбов на бульваре, а через несколько дней начнутся работы непосредственно на аллее.

"На аллее на бульваре Григоре Виеру будут велосипедные дорожки в обоих направлениях, отделенные от пешеходной зоны. Также в зеленой зоне будут установлены ​​система декоративного освещения, система полива и уличная мебель", - уточнил Чебан.

По словам Чебана, асфальт вдоль аллеи находится в хорошем состоянии, поэтому муниципальное предприятие Exdrupo проведет работы лишь там, где это необходимо, а также оборудует спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.

Пешеходные переходы будут переделаны таким образом, чтобы машины замедлялись, а пешеходы могли чувствовать себя в безопасности при переходе улицы. Будут благоустроены и обозначены существующие парковочные места. Помимо этого, при помощи нескольких экономических агентов будет восстановлен Памятник жертвам кишиневского гетто.

"Аллея на бульваре Григоре Виеру - это очень красивая зона города, и мы хотим, чтобы она была местом для комфортного и приятного отдыха горожан”, - заключил примар Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Забытый парад в Берлине 1945 года.
Тоже юбилей: параду войск союзников в Берлине исполнилось 75 лет
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться