Чебан показал, как будет выглядеть бульвар Григория Виеру после ремонта

Уже ведутся работы по установке 100 новых светодиодных ламп и покраске столбов на бульваре, а через несколько дней начнутся работы непосредственно на аллее.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik, Евгений Чебан. На кишиневском бульваре Григорий Виеру вскоре появятся около 100 новых светодиодных ламп, выделенные велосипедные дорожки и специальные спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом в своем Facebook написал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. По его словам, работы по благоустройству пешеходной зоны начнутся через неделю.

Как пояснил мэр, уже ведутся работы по установке 100 новых светодиодных ламп и покраске столбов на бульваре, а через несколько дней начнутся работы непосредственно на аллее.

"На аллее на бульваре Григоре Виеру будут велосипедные дорожки в обоих направлениях, отделенные от пешеходной зоны. Также в зеленой зоне будут установлены ​​система декоративного освещения, система полива и уличная мебель", - уточнил Чебан.

По словам Чебана, асфальт вдоль аллеи находится в хорошем состоянии, поэтому муниципальное предприятие Exdrupo проведет работы лишь там, где это необходимо, а также оборудует спуски для людей с ограниченными физическими возможностями.

Пешеходные переходы будут переделаны таким образом, чтобы машины замедлялись, а пешеходы могли чувствовать себя в безопасности при переходе улицы. Будут благоустроены и обозначены существующие парковочные места. Помимо этого, при помощи нескольких экономических агентов будет восстановлен Памятник жертвам кишиневского гетто.

"Аллея на бульваре Григоре Виеру - это очень красивая зона города, и мы хотим, чтобы она была местом для комфортного и приятного отдыха горожан”, - заключил примар Кишинева.

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