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ЦИК , иллюстративное фото

Если сменили адрес: в ЦИК рассказали о сроках регистрации для голосования

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200909/31600356/Esli-smenili-adres-v-TsIK-rasskazali-o-srokakh-registratsii-dlya-golosovaniya.html

Центральная избирательная комиссия напомнила, что срок регистрации для голосования по новому месту жительства истекает 1 октября, заявления, представленные на предыдущих выборах, утратили силу.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Избиратели, желающие проголосовать по месту нахождения в день президентских выборов 1 ноября 2020 года, могут сообщить о новом месте проживания до 1 октября включительно. Об этом в своем сообщении от 9 сентября напоминает Центральная избирательная комиссия. 

ЦИК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно информации ЦИК, для того чтобы проголосовать на избирательном участке по месту нахождения, а не по месту прописки, избиратель должен лично подать декларацию о новом месте проживания вместе с документом, удостоверяющим личность, в орган местного публичного управления того населенного пункта, где он желает проголосовать. 

На основании поданного заявления избирателя внесут в основной избирательный список по новому месту жительства. 

В ЦИК отмечают, что заявления, представленные на предыдущих выборах, утратили силу.

Напомним, очередные выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября. На прошлой неделе ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии, Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea". Для того, чтобы стать кандидатом в президенты, каждый из них должен собрать в свою поддержку не менее 15 тыс. подписей.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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