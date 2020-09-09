Ион Суручану: я положил цветы на место где буду похоронен

В свой 71-й день рождения известный молдавский певец Ион Суручану рассказал журналистам где будет похоронен.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Знаменитый молдавский певец Ион Суручану будет похоронен на Армянском кладбище Кишинева рядом с коллегой Штефаном Петраке и актером Михаем Волонтиром. Об этом исполнитель рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова. По его словам, о том, чтобы забронировать участок на кладбище, позаботилась его семья.

Когда-то в интервью Ион Суручану говорил, что хочет быть похоронен в родном селе Суручены, Яловенского района. В интервью Sputnik Молдова певец заявил, что его семья против этой идеи.

“Семья уже приобрела для меня место на Армянском кладбище в Кишиневе. Я могу попасть в книгу рекордов Гинесса из-за того, что я первым положил цветы на место, на котором буду похоронен. В семи метрах от меня могила Штефана Петраке, недалеко от меня Михай Волонтир. Там будет целая команда артистов”, - рассказывает певец.

Ион Суручану родился 9 сентября 1949 года в селе Суручены Яловенского района. Дебютировал в 1968 году в качестве солиста ансамбля „Норок“, в котором оставался до 1970 года. В 1978–1979 годах был солистом ансамбля „Букурия“. В 1990 году Суручану присвоили звание народного артиста Молдавской ССР.

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