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Ион Суручану: я положил цветы на место где буду похоронен

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В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200909/31604653/Ion-Suruchanu-ya-polozhil-tsvety-na-mesto-gde-budu-pokhoronen.html

В свой 71-й день рождения известный молдавский певец Ион Суручану рассказал журналистам где будет похоронен.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Знаменитый молдавский певец  Ион Суручану будет похоронен на Армянском кладбище Кишинева рядом с коллегой Штефаном Петраке и актером Михаем Волонтиром. Об этом исполнитель рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова. По его словам, о том, чтобы забронировать участок на кладбище, позаботилась его семья.

Когда-то в интервью Ион Суручану говорил, что хочет быть похоронен в родном селе Суручены, Яловенского района. В интервью Sputnik Молдова певец заявил, что его семья против этой идеи. 

“Семья уже приобрела для меня место на Армянском кладбище в Кишиневе. Я могу попасть в книгу рекордов Гинесса из-за того, что я первым положил цветы на место, на котором буду похоронен.  В семи метрах от меня могила Штефана Петраке, недалеко от меня Михай Волонтир. Там будет целая команда артистов”, - рассказывает певец.  

Ион Суручану родился 9 сентября 1949 года в селе Суручены Яловенского района. Дебютировал в 1968 году в качестве солиста ансамбля „Норок“, в котором оставался до 1970 года. В 1978–1979 годах был солистом ансамбля „Букурия“. В 1990 году Суручану присвоили звание народного артиста Молдавской ССР.

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