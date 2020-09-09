Когда будет обновлен кишиневский сквер между театром Еминеску и Органным залом

Городские власти обещают завершить процесс реорганизации и благоустройства территории в самом скором времени.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik, Евгений Чебан. Сквер у театра имени Михая Еминеску предстанет в своем новом облике ко Дню города (14 октября). Об этом на своем сайте сообщает примэрия (мэрия) Кишинева.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Работы идут полным ходом.

В городской администрации заверили, что ремонтные работы идут по графику. Их проинспектировал 9 сентября примар (мэр) Ион Чебан.

В сквере демонтировали старые бордюры и асфальт, почистили деревья и провели новое уличное освещение. На бывшем “кишиневском Арбате” вскоре уложат новую тротуарную плитку, установят декоративное освещение и используют другие инновационные элементы.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Будущий вид сквера и сроки работ.

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