21:08 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Примэрия Кишинева.

Когда будет обновлен кишиневский сквер между театром Еминеску и Органным залом

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В Молдове
Получить короткую ссылку
3310
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200909/31609082/kogda-budet-obnovlen-kishinevskiy-skver-mezhdu-teatrom-eminesku-i-organnym-zalom.html

Городские власти обещают завершить процесс реорганизации и благоустройства территории в самом скором времени.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik, Евгений Чебан. Сквер у театра имени Михая Еминеску предстанет в своем новом облике ко Дню города (14 октября). Об этом на своем сайте сообщает примэрия (мэрия) Кишинева.

Ремонт сквера у театра им. Еминеску
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Работы идут полным ходом.

В городской администрации заверили, что ремонтные работы идут по графику. Их проинспектировал 9 сентября примар (мэр) Ион Чебан.

Ремонт сквера у театра им. Еминеску
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Новая тротуарная плитка.

В сквере демонтировали старые бордюры и асфальт, почистили деревья и провели новое уличное освещение. На бывшем “кишиневском Арбате” вскоре уложат новую тротуарную плитку, установят декоративное освещение и используют другие инновационные элементы.

Ремонт сквера у театра им. Еминеску
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Будущий вид сквера и сроки работ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые тротуары и полный ремонт — в Кишиневе благоустроят сквер на улице Киев
Ремонт дороги на Албишоаре: улицу просто не узнать - фото
Чебан показал, как будет выглядеть бульвар Григоре Виеру после ремонта


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться