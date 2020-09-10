Национальный день вина: пандемия его не отменила, но изменила

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В 2020 году в Национальный день вина на главной площади Кишинева не будут разворачивать палаточный городок и винную экспозицию, праздничные мероприятия пройдут на каждой винодельне в отдельности.
Там позаботились о соблюдении всех противоэпидемических мер и ждут посетителей 3-4 октября.
Об этом сообщает Офис виноградарства и вина.
Торжественное открытие XIX-го Национального дня вина пройдет в режиме онлайн, публика сможет следить за ним, находясь в безопасности рядом со своими близкими.
Программа будет включать:
- официальную часть и награждение лучших виноделов,
- ретроспективный показ главных событий отрасли за последние 19 лет,
- экспозицию винных этикеток,
- программы, посвященные винной традиции в Молдове, различные тематические конкурсы.
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