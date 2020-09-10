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День вина в Кишиневе.

Национальный день вина: пандемия его не отменила, но изменила

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200910/31622696/pandemiya-ne-pomekha-kak-v-moldove-otprazdnuyut-den-vina.html

Многолюдного праздника в центре столицы не будет, эпицентр событий смещается на винодельческие предприятия страны.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В 2020 году в Национальный день вина на главной площади Кишинева не будут разворачивать палаточный городок и винную экспозицию, праздничные мероприятия пройдут на каждой винодельне в отдельности.

Молдавское вино.
© Sputnik / Osmatesco
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Там позаботились о соблюдении всех противоэпидемических мер и ждут посетителей 3-4 октября. 

Об этом сообщает Офис виноградарства и вина. 

Торжественное открытие XIX-го Национального дня вина пройдет в режиме онлайн, публика сможет следить за ним, находясь в безопасности рядом со своими близкими.

Программа будет включать:

  • официальную часть и награждение лучших виноделов,
  • ретроспективный показ главных событий отрасли за последние 19 лет,
  • экспозицию винных этикеток,
  • программы, посвященные винной традиции в Молдове, различные тематические конкурсы.

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