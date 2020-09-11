Дорожная полиция получила новые "невидимые" радары

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Генеральный инспекторат полиции получил сегодня пять новых лазерных радаров для фиксации правонарушений, связанных с несоблюдением скоростного режима. Устройства TruCam невозможно обнаружить антирадарными средствами, они могут удаленно фиксировать не только скорость, но и марку автомобиля, номерной знак и даже черты лица водителей, сообщают на официальном сайте полиции Республики Молдова.

По словам главы Генерального инспектората полиции Серджиу Пайу, серьезные дорожные аварии чаще всего вызваны вождением в пьяном виде и превышением скорости. Он выразил надежду, что новая техника поможет полицейским повысить безопасность на дорогах.

"Этот радар ничего не упускает на расстоянии 1200 метров. Он легкий и компактный, идеально подходит для определения скорости, оснащен камерой высокого разрешения. Система противодействия помехам делает новый радар практически невидимым. Модель оснащена высококачественной HD видеокамерой и встроенным лазером, который является наиболее эффективным устройством для измерения скорости", - пояснил Пайу.

Использование новых устройств начнется уже сегодня.

Помимо новых радаров, в целях повышения безопасности дорожного движения 15 инспекторатов полиции получили новые наборы тестов на алкоголь Drager на сумму 963 тысячи леев. Их можно будет использовать не только на дорогах, но и для документирования других правонарушений.

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