Новое назначение в МИДЕИ: пост госсекретаря министерства заняла Даниела Кужбэ

Дипломат имеет семнадцатилетний опыт работы в аппарате министерства и в зарубежных представительствах Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Глава управления европейской интеграции министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Даниела Кужбэ была назначена на должность госсекретаря ведомства.

Такое решение приняло правительство 23 сентября.

Даниела Кужбэ работает в министерстве иностранных дел и европейской интеграции с 2003 года.

В 2015 году уже занимала должность замминистра иностранных дел Молдовы.

В 2007-2011 годах она руководила дипломатической миссией Республики Молдова при Европейском союзе, офис которой располагается в Брюсселе.

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