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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

Новое назначение в МИДЕИ: пост госсекретаря министерства заняла Даниела Кужбэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200923/31777971/novoe-naznachenie-v-midei-post-gossekretarya-ministerstva-zanyala-daniela-kuzhbe.html

Дипломат имеет семнадцатилетний опыт работы в аппарате министерства и в зарубежных представительствах Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Глава управления европейской интеграции министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Даниела Кужбэ была назначена на должность госсекретаря ведомства.

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Такое решение приняло правительство 23 сентября.

Даниела Кужбэ работает в министерстве иностранных дел и европейской интеграции с 2003 года.

В 2015 году уже занимала должность замминистра иностранных дел Молдовы.

В 2007-2011 годах она руководила дипломатической миссией Республики Молдова при Европейском союзе, офис которой располагается в Брюсселе.

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