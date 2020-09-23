Новое назначение в МИДЕИ: пост госсекретаря министерства заняла Даниела Кужбэ

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Глава управления европейской интеграции министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Даниела Кужбэ была назначена на должность госсекретаря ведомства.
Такое решение приняло правительство 23 сентября.
Даниела Кужбэ работает в министерстве иностранных дел и европейской интеграции с 2003 года.
В 2015 году уже занимала должность замминистра иностранных дел Молдовы.
В 2007-2011 годах она руководила дипломатической миссией Республики Молдова при Европейском союзе, офис которой располагается в Брюсселе.
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