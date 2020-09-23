Додон выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН - главное

От глобальной гонки вооружений до борьбы за права женщин в нашей стране - Sputnik Молдова собрал ключевые цитаты из речи главы государства.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Взвешенная внешняя политика, постоянный нейтралитет, человеческое развитие и урегулирование приднестровского конфликта - ключевые темы выступления президента Молдовы Игоря Додона на 75-й сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Sputnik Молдова собрал подборку самых важных цитат из онлайн-выступления главы государства, которое было сегодня опубликовано в соцсетях.

О мировой пандемии

Додон, назвал распространение коронавируса одним из главных вызовов после Второй мировой войны и приветствовал создание фонда поддержки стран со средним и низким уровнем дохода в борьбе с пандемией.

“Правительство Республики Молдова при поддержке партнеров по развитию сосредоточило внимание на ближайших приоритетах поддержки системы здравоохранения путем закупки необходимого медицинского оборудования и изделий… Мы также приветствуем создание Целевого фонда поддержки мер реагирования и восстановления в борьбе с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода в качестве критического инструмента в решении кризиса в национальных системах здравоохранения и преодоления экономических и социальных последствий, вызванных вирусом”, - сказал он.

О достижениях властей

Глава государства рассказал также об успехах Молдовы на пути устойчивого развития.

“В нынешнем году, - подчеркнул Додон, - нам удалось добиться позитивных изменений в борьбе с коррупцией, и мы продолжаем эффективно работать над реформой правосудия - необходимыми элементами для придания столь необходимого импульса нашему продвижению вперед. В целях повышения социальной защиты граждан, мы прибегли к индексации пенсий и пособий два раза в год”.

Полным ходом, продолжил он, идет амбициозная национальная программа по восстановлению дорожной инфраструктуры. Недавно начатая конституционная реформа также направлена на обеспечение устойчивого развития Республики Молдова

О борьбе за права женщин в Молдове

Президент отметил, что в этом году мы отмечаем 25-летие Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине под знаком социальной интеграции женщин и гендерного равенства.

"В связи с этим мы инициировали ряд важных реформ по созданию достойных условий труда, искоренению бедности, расширению социальных услуг для женщин, защите здоровья матери и ребенка, укреплению системы защиты детей, построению мирного и инклюзивного общества”, - сообщил он.

Республика Молдова, по словам президента, добилась значительного прогресса в участии женщины в процессе принятия решений, законодательный орган и другие важные исполнительные органы государства в настоящее время возглавляют женщины

О конфликтах и гонке вооружений

Республика Молдова выражает глубокую озабоченность в связи с масштабами гонки вооружений из-за чрезмерного накопления обычных вооружений и программ модернизации ядерного оружия.

"Мы сожалеем, - заявил Додон, - о сохраняющейся неопределенности в ситуации с существующими соглашениями о разоружении и контроле над стратегическим оружием”.

О приднестровском урегулировании

Принятие окончательного политического решения и подписание соответствующих документов о полном урегулировании приднестровского конфликта, по его убеждению, должны основываться исключительно на инициативах и предложениях, сформулированных непосредственно Республикой Молдова, а не на разработанных за рубежом.

"Поэтому мы приложим необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата «5 + 2» и заинтересованным сторонам для обсуждения и, очень надеемся, для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта”, - подытожил президент.

О складах вооружений в Кобасне

Около 20 тысяч тонн уже устаревших боеприпасов остаются на территории Республики Молдова.

“Мы считаем, что существуют и необходимые предпосылки для возобновления двустороннего диалога с Российской Федерацией с целью определения решения по складам в Кобасне”, - высказал свое мнение Додон.

О постоянном нейтралитете

О взвешенной внешней политике

“Постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в действующей Конституции – это базовая основа нашей национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны (...) Согласно Конституции Республики Молдова, мы являемся нейтральным государством и поэтому не будем вступать ни в какой военно-политический блок ни на Западе, ни на Востоке”, - обратился к своим слушателям глава Республики Молдова.

По словам Додона, сбалансированная внешняя политика имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития Республики Молдова, защищая ее от современных геополитических колебаний.

“На Западе наши политические отношения и сотрудничество с ЕС регулируются Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году в отношении укрепления правового государства, демократических институтов, соблюдения прав человека. Естественно, Европейский Союз является стратегическим партнером Республики Молдова во всех сферах жизни государства и молдавского общества", - напомнил он.

В то же время Республика Молдова имеет и органическую взаимосвязь с евразийским пространством.

"Подписав в 2018 году меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, Республика Молдова получила статус наблюдателя в этой организации, что позволяет нам внимательно следить за развитием и перспективами этой многообещающей региональной организации. В последние годы нам удалось восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией”, - пояснил Додон.

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