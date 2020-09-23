Додон выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН - главное

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Взвешенная внешняя политика, постоянный нейтралитет, человеческое развитие и урегулирование приднестровского конфликта - ключевые темы выступления президента Молдовы Игоря Додона на 75-й сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Sputnik Молдова собрал подборку самых важных цитат из онлайн-выступления главы государства, которое было сегодня опубликовано в соцсетях.
О мировой пандемии
Додон, назвал распространение коронавируса одним из главных вызовов после Второй мировой войны и приветствовал создание фонда поддержки стран со средним и низким уровнем дохода в борьбе с пандемией.
“Правительство Республики Молдова при поддержке партнеров по развитию сосредоточило внимание на ближайших приоритетах поддержки системы здравоохранения путем закупки необходимого медицинского оборудования и изделий… Мы также приветствуем создание Целевого фонда поддержки мер реагирования и восстановления в борьбе с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода в качестве критического инструмента в решении кризиса в национальных системах здравоохранения и преодоления экономических и социальных последствий, вызванных вирусом”, - сказал он.
О достижениях властей
Глава государства рассказал также об успехах Молдовы на пути устойчивого развития.
“В нынешнем году, - подчеркнул Додон, - нам удалось добиться позитивных изменений в борьбе с коррупцией, и мы продолжаем эффективно работать над реформой правосудия - необходимыми элементами для придания столь необходимого импульса нашему продвижению вперед. В целях повышения социальной защиты граждан, мы прибегли к индексации пенсий и пособий два раза в год”.
Полным ходом, продолжил он, идет амбициозная национальная программа по восстановлению дорожной инфраструктуры. Недавно начатая конституционная реформа также направлена на обеспечение устойчивого развития Республики Молдова
О борьбе за права женщин в Молдове
Президент отметил, что в этом году мы отмечаем 25-летие Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине под знаком социальной интеграции женщин и гендерного равенства.
"В связи с этим мы инициировали ряд важных реформ по созданию достойных условий труда, искоренению бедности, расширению социальных услуг для женщин, защите здоровья матери и ребенка, укреплению системы защиты детей, построению мирного и инклюзивного общества”, - сообщил он.
Республика Молдова, по словам президента, добилась значительного прогресса в участии женщины в процессе принятия решений, законодательный орган и другие важные исполнительные органы государства в настоящее время возглавляют женщины
О конфликтах и гонке вооружений
Республика Молдова выражает глубокую озабоченность в связи с масштабами гонки вооружений из-за чрезмерного накопления обычных вооружений и программ модернизации ядерного оружия.
"Мы сожалеем, - заявил Додон, - о сохраняющейся неопределенности в ситуации с существующими соглашениями о разоружении и контроле над стратегическим оружием”.
О приднестровском урегулировании
"Поэтому мы приложим необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата «5 + 2» и заинтересованным сторонам для обсуждения и, очень надеемся, для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта”, - подытожил президент.
О складах вооружений в Кобасне
Около 20 тысяч тонн уже устаревших боеприпасов остаются на территории Республики Молдова.
“Мы считаем, что существуют и необходимые предпосылки для возобновления двустороннего диалога с Российской Федерацией с целью определения решения по складам в Кобасне”, - высказал свое мнение Додон.
О постоянном нейтралитете
О взвешенной внешней политике
По словам Додона, сбалансированная внешняя политика имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития Республики Молдова, защищая ее от современных геополитических колебаний.
“На Западе наши политические отношения и сотрудничество с ЕС регулируются Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году в отношении укрепления правового государства, демократических институтов, соблюдения прав человека. Естественно, Европейский Союз является стратегическим партнером Республики Молдова во всех сферах жизни государства и молдавского общества", - напомнил он.
В то же время Республика Молдова имеет и органическую взаимосвязь с евразийским пространством.
"Подписав в 2018 году меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, Республика Молдова получила статус наблюдателя в этой организации, что позволяет нам внимательно следить за развитием и перспективами этой многообещающей региональной организации. В последние годы нам удалось восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией”, - пояснил Додон.
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