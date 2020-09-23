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Игорь Додон.

Додон выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН - главное

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200923/31783551/dodon-vystupil-na-sessii-genassamblee-oon---glavnoe.html

От глобальной гонки вооружений до борьбы за права женщин в нашей стране - Sputnik Молдова собрал ключевые цитаты из речи главы государства.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Взвешенная внешняя политика, постоянный нейтралитет, человеческое развитие и урегулирование приднестровского конфликта - ключевые темы выступления президента Молдовы Игоря Додона на 75-й сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Sputnik Молдова собрал подборку самых важных цитат из онлайн-выступления главы государства, которое было сегодня опубликовано в соцсетях.

О мировой пандемии

Додон, назвал распространение коронавируса одним из главных вызовов после Второй мировой войны и приветствовал создание фонда поддержки стран со средним и низким уровнем дохода в борьбе с пандемией. 

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Как в Молдове может развиваться ситуация с коронавирусом

“Правительство Республики Молдова при поддержке партнеров по развитию сосредоточило внимание на ближайших приоритетах поддержки системы здравоохранения путем закупки необходимого медицинского оборудования и изделий… Мы также приветствуем создание Целевого фонда поддержки мер реагирования и восстановления в борьбе с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода в качестве критического инструмента в решении кризиса в национальных системах здравоохранения и преодоления экономических и социальных последствий, вызванных вирусом”, - сказал он.

О достижениях властей

Глава государства рассказал также об успехах Молдовы на пути устойчивого развития.

“В нынешнем году, - подчеркнул Додон, - нам удалось добиться позитивных изменений в борьбе с коррупцией, и мы продолжаем эффективно работать над реформой правосудия - необходимыми элементами для придания столь необходимого импульса нашему продвижению вперед. В целях повышения социальной защиты граждан, мы прибегли к индексации пенсий и пособий два раза в год”. 

Полным ходом, продолжил он, идет амбициозная национальная программа по восстановлению дорожной инфраструктуры. Недавно начатая конституционная реформа также направлена на обеспечение устойчивого развития Республики Молдова

О борьбе за права женщин в Молдове

Президент отметил, что в этом году мы отмечаем 25-летие Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине под знаком социальной интеграции женщин и гендерного равенства.

"В связи с этим мы инициировали ряд важных реформ по созданию достойных условий труда, искоренению бедности, расширению социальных услуг для женщин, защите здоровья матери и ребенка, укреплению системы защиты детей, построению мирного и инклюзивного общества”, - сообщил он.

Республика Молдова, по словам президента, добилась значительного прогресса в участии женщины в процессе принятия решений, законодательный орган и другие важные исполнительные органы государства в настоящее время возглавляют женщины

О конфликтах и гонке вооружений

Республика Молдова выражает глубокую озабоченность в связи с масштабами гонки вооружений из-за чрезмерного накопления обычных вооружений и программ модернизации ядерного оружия.

"Мы сожалеем, - заявил Додон, - о сохраняющейся неопределенности в ситуации с существующими соглашениями о разоружении и контроле над стратегическим оружием”.

О приднестровском урегулировании

Река Днестр.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Додон: Молдова предложит свой план урегулирования приднестровского конфликта
Принятие окончательного политического решения и подписание соответствующих документов о полном урегулировании приднестровского конфликта, по его убеждению, должны основываться исключительно на инициативах и предложениях, сформулированных непосредственно Республикой Молдова, а не на разработанных за рубежом.

"Поэтому мы приложим необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата   «5 + 2» и заинтересованным сторонам для обсуждения и, очень надеемся, для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта”, - подытожил президент.

О складах вооружений в Кобасне

Около 20 тысяч тонн уже устаревших боеприпасов остаются на территории Республики Молдова.

“Мы считаем, что существуют и необходимые предпосылки для возобновления двустороннего диалога с Российской Федерацией с целью определения решения по складам в Кобасне”, - высказал свое мнение Додон.

О постоянном нейтралитете

Igor Dodon la ONU
© REUTERS / LUCAS JACKSON
Додон призвал с трибуны ООН признать фактический нейтралитет Молдовы
“Постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в действующей Конституции – это базовая основа нашей национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны (...) Согласно Конституции Республики Молдова, мы являемся нейтральным государством и поэтому не будем вступать ни в какой военно-политический блок ни на Западе, ни на Востоке”, - обратился к своим слушателям глава Республики Молдова.

О взвешенной внешней политике

По словам Додона, сбалансированная внешняя политика имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития Республики Молдова, защищая ее от современных геополитических колебаний.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с послом США в республике Дереком Хоганом.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон вновь подтвердил послу США курс Молдовы на взвешенную внешнюю политику

“На Западе наши политические отношения и сотрудничество с ЕС регулируются Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году в отношении укрепления правового государства, демократических институтов, соблюдения прав человека. Естественно, Европейский Союз является стратегическим партнером Республики Молдова во всех сферах жизни государства и молдавского общества", - напомнил он.

В то же время Республика Молдова имеет и органическую взаимосвязь с евразийским пространством.

"Подписав в 2018 году меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, Республика Молдова получила статус наблюдателя в этой организации, что позволяет нам внимательно следить за развитием и перспективами этой многообещающей региональной организации. В последние годы нам удалось восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией”, - пояснил Додон.

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