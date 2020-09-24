Российский урбанист: стратегия развития Кишинева должна изменить мышление горожан

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Стратегия развития Кишинева, которую готовят сейчас российские урбанисты в сотрудничестве с властями столицы, должна изменить, в том числе отношение горожан к своему городу. Об этом в интервью радиостанции Sputnik Молдова заявила глава одного из московских градостроительных бюро Юлия Зубарик.

“Когда горожане будут понимать, что их не обманывают, изменится отношение к городу. Если жители будут знать, что в этом месте будет сквер, а не появится в какой-то момент восьмиэтажный дом, люди будут относиться к городу иначе. Поменяется мышление граждан”, - говорит эксперт.

Как рассказала Зубарик, в Кишиневе запущено онлайн-анкетирование горожан. Жителей Кишинева спрашивают о том, каким они хотели бы видеть свой город. На данный момент собрано более 500 анкет. В опросе, по словам эксперта, участвуют все, от учителей до таксистов.

На этой неделе в Кишиневе работает группа специалистов-архитекторов из Москвы, которая должна в сотрудничестве с местными властями и представителями гражданского общества разработать стратегию долгосрочного социально-экономического развития молдавской столицы. Пока специалисты собирают информацию и обмениваются мнениями со всеми заинтересованными сторонами и организациями.

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