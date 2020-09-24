Российский эксперт: основой стратегии развития столицы будут видения кишиневцев

В городе есть точки роста и разработчики концепции видят свою задачу в том, чтобы их найти и сформулировать рекомендации.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Будущие направления развития столицы Республики Молдова будут определены, опираясь на мнения молдавских экспертов и жителей столицы.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала российский урбанист Юлия Зубарик.

“Тридцать лет город развивается хаотично, - отметили он. - Но в городе есть точки роста. Наша задача их найти и дать рекомендации по развитию этих направлений”.

По словам Зубарик, рабочая группа из Москвы провела уже более 20 экспертных интервью, в которых всего участвовало 50 человек, а также собрала более 500 анкет обычных горожан.

“Мы собираем мнения. Мы не хотим бежать впереди паровоза мы не хотим делать сейчас никаких заключений, не выписывать никакого диагноза. Мы приехали не рассказывать: а вы все неправильно делаете, нужно вот так делать. У нас другая позиция", - подчеркнула собеседница.

В Кишиневе, по ее словам, очень осознанные и конструктивные люди.

"Мы хотим заслушать всех. И людей которые ходят по улицам, и таксистов, и экспертов. Собрать лучшие мнения. На основе этих мнений составлять стратегию. Мы здесь гости. Нас очень радостно и гостеприимно встречают, не воспользоваться этим гостеприимством", - подытожила урбанист.

На этой неделе в Кишиневе работает группа специалистов-архитекторов из Москвы, которая должна в сотрудничестве с местными властями и представителями гражданского общества разработать стратегию долгосрочного социально-экономического развития молдавской столицы. Пока специалисты собирают информацию и обмениваются мнениями со всеми заинтересованными сторонами и организациями.

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